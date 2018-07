Il Pordenone, che sta cercando di allestire una formazione in grado di lottare per la promozione in serie B, è andato a pescare in casa del Torino. Alla corte del nuovo allenatore dei ramarri, è arrivato - con la formula del prestito - il promettente attaccante Leonardo Candellone.

Non rientrava più nei piani di Diego Pablo Simeone ma, detto addio all' Atletico Madrid, Fernando Torres sembrava destinato alla Cina. Potevo scegliere tra cinque continenti ma alla fine ho scelto il Sagan Tosu ha sottolineato il 34enne, protagonista anche di una parentesi italiana con il Milan. In Giappone Torres sfiderà anche Andrès Iniesta, che ha messo nero su bianco con il Vissel Kobe.

Tutto il Torino FC abbraccia Antonio con affetto e gli rivolge un in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale : attraverso una nota la società granata ha confermato l' addio al difensore, considerato non fondamentale dal tecnico Walter Mazzarri. Barreca, cresciuto nelle giovanili del Torino e con esperienze anche al Cittadella e al Cagliari, ha sottoscritto un contratto quinquennale con il club del Principato, dove ritroverà Kamil Glik, già suo compagno di reparto in Piemonte.

Complice l' arrivo di Lautaro Martinez, il futuro di Eder pare sempre più lontano dall' Inter. Il 31enne attaccante, accostato anche alla Sampdoria, pare destinato a lasciare il campionato italiano, nonostante la sua voglia di restare ancora all' Inter. Si parla, di un suo trasferimento in Cina. Il nazionale azzurro indossa la casacca dell' Inter dal gennaio del 2016.

Il fondo Elliott si sta prendendo in mano il Milan. Il nome più caldo sarebbe quello di Paolo Maldini. Dopo essere stato ad un passo dal ritorno al Milan, l' ex capitano del Diavolo sarebbe una delle figure gradite al fondo Elliott per rilanciare brand e squadra. Il leggendario 3 aveva rifiutato di lavorare col Milan di Yonghong Li.

In attesa di novità sul fronte CR7, si parla del futuro del giovane bomber Kean che dovrebbe essere all' estero. Dopo il prestito all' Hellas Verona, il 18enne attaccante è rientrato alla Juventus ma, molto probabilmente, farà presto le valigie. La Juventus, chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Dopo aver salutato Politano, il Sassuolo potrebbe perdere anche Berardi. Oltre a Roma e Milan, ci sarebbe una nuova pretendente pronta a farsi avanti. La Fiorentina, con la concreta chance di giocare in Europa League, vorrebbe rinforzarsi con Berardi. Il club neroverde chiede 30 milioni di euro per il cartellino del bomber, sotto contratto con il Sassuolo fino al giugno del 2022.

Il Real Madrid starebbe cercando un nuovo top player, di fatto l' erede del portoghese. Il fuoriclasse in forza al Chelsea, in un' intervista a Bein Sports Francia, è stato chiaro : Il Real Madrid fa sognare chiunque, con o senza Zidane. La maglietta del Real Madrid è speciale ma sto bene anche con la maglietta del Chelsea.

Il brasiliano sembrava vicino al rinnovo del contratto con la Lazio e, il West Ham è tornato in auge. La trattativa sarebbe ora davvero ad un passo dalla classica fumata bianca. Il West Ham punta a chiudere in tempi brevi. Felipe Anderson ha indossato la casacca biancoceleste per cinque stagioni. Conclusa la telenovela Felipe Anderson, la Lazio si concentrerà sul futuro di Milinkovic - Savic.

Cosa è successo ieri lunedì 9 luglio 2018

Virgilio Sport - 10-07-2018 | 11:45