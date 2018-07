Nuovo grande colpo di mercato del Manchester City. Ora è ufficiale. Mahrez, diventato grande nel Leicester di Ranieri, è ora un giocatore dei Citizens. Per l' algerino, circa 70 milioni di euro. Mahrez, campione d' Inghilterra nel 2016, era stato accostato, più volte alla Roma.

In attesa del grande colpo di mercato dell' estate, il Napoli si concentra sull' esterno di difesa. Viste le difficoltà nella trattativa per arrivare a Lainer, compagno di nazionale di Koulibaly. In grado di giocare su entrambe le fasce , Sabaly , di proprietà del Bordeaux , viene valutato circa 12 milioni di euro. Dotato di un gran fisico, potrebbe essere proprio Sabaly l' esterno che sta cercando Ancelotti.

Secondo il programma El Chiringuito, il presidente dei blancos Perez si sarebbe già mosso per acquistare una nuova stella. Un emissario sarebbe stato inviato in Brasile per trattare direttamente con Neymar, l' obiettivo numero uno di Perez. L' ex blaugrana, è stato acquistato dal PSG per ben 222 milioni di euro.

L' effetto CR7 si fa sentire anche sul resto delle società di Serie A. L' Atalanta pare ad un passo dall' acquistare, dalla Sampdoria, Zapata. Il bomber colombiano sembrava prossimo ad un trasferimento in Cina ma i bergamaschi hanno sbaragliato la concorrenza.

Cosa è successo ieri martedì 10 luglio 2018

Virgilio Sport - 11-07-2018 | 08:05