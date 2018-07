Il Calciomercato 2018 entra nel vivo. Fino al 18 agosto le 20 squadre della Serie A hanno tempo per fare acquisti e cessioni o scambiarsi giocatori. In questo comodo tabellone tutte le trattative che sono state concluse e gli affari di tutte le protagoniste del campionato italiano.

Prima il like su Instagram alla Juventus, ora il sorprendente messaggio a Cristiano Ronaldo : adesso è Marcelo a far sognare i tifosi bianconeri. Presto saremo di nuovo insieme, le parole di Marcelo. La Juventus ha dominato in Italia negli ultimi anni e spero lui ci aiuti a continuare.

La Feralpisalò ha annunciato di avere raggiunto un accordo con Andrea Caracciolo. Andrea Caracciolo - sottolinea il Presidente Giuseppe Pasini - fino a qualche giorno fa era un sogno. Devo ringraziare Andrea per aver scelto noi e il nostro progetto sportivo. Un ringraziamento particolare va al nostro Direttore Sportivo Gianluca Andrissi che è riuscito a intraprendere e portare a compimento questa lunga e inaspettata trattativa che ci permette di accogliere Andrea tra le fila della nostra squadra.

Soprattutto, ma anche Cesare Prandelli, si sono visti scavalcare in extremis da Jerzy Brzeczek, al quale il presidente federale, Zbigniew Boniek, ha affidato il ruolo ricoperto ai Mondiali di Russia da Adam Nawalka, poi esonerato per l' eliminazione patita al primo turno da Lewandowski e compagni. Zio di Jakub B ? aszczykowski, centrocampista polacco del Wolfsburg ed ex della Fiorentina, Brzeczek ha fino a oggi diretto Rakow Cz ? stochowa, Lechia Danzica, Gks Katowice e Wis ? a Plock.

Duvan Zapata è un nuovo giocatore dell' Atalanta. Lo ha ufficializzato il club bergamasco con un comunicato ufficiale : Atalanta B.C comunica di aver acquisito dall' U.C Sampdoria il calciatore Duván Zapata in prestito biennale con diritto di opzione. Duván Zapata è nato a Calì l' 1 aprile 1991.

L' attaccante dell' Inter è a un passo dalla Cina. Si attendono novità sul fronte Mousa Dembelé, che continua ad avere pretendenti proprio in Cina ma preferirebbe vestire la maglia del Biscione. L' Inter però non va oltre il prestito, con diritto di riscatto per il centrocampista del Tottenham.

Aumentano drasticamente le percentuali di uno scambio di top player tra Napoli e Milan. Secondo quanto riporta la Repubblica, la richiesta di Ancelotti è puramente tattica : Carletto vorrebbe giocatori abili tra le linee, in grado di giocare nel suo classico 4 - 2 - 3 - 1. È stato immobilizzato, è il tweet del Napoli. Ha un panorama magnifico, così Ancelotti a Dimaro.

Dopo giorni di stallo la Fiorentina accelera la trasformazione del suo attacco. Come riporta La Nazione, Cyril Thereau sembra sempre più vicino alla cessione : l' ex Udinese è nel mirino del Parma, da tempo in contatto con il club toscano. In entrata, passi in avanti per Pjaca.

Il capitano gialloblù ha prolungato il contratto fino al 30 giugno 2019. Pellissier, nato ad Aosta il 12 aprile 1979, disputerà la sua 17esima stagione con la maglia del ChievoVerona. Nella massima serie Pellissier ha indossato la fascia di capitano per 201 partite, realizzando 108 reti. L' esordio nella massima serie è avvenuto il 22 settembre 2002 in casa contro il Brescia, la prima rete in Parma - ChievoVerona : gol che valse la vittoria del Chievo per 1 - 0 allo stadio Tardini.

I tifosi della Juventus sono in trepidazione per lo sbarco di Cristiano Ronaldo in Italia. Ronaldo in carne ed ossa sarà presentato nella giornata di lunedì 16 luglio, un vero e proprio Ronaldo - day con bagno di folla e show in stile hollywoodiano. Adesso qualche giocatore di quelli bravi potrà pensare di venire in Italia, quindi l' acquisto di Cristiano Ronaldo è geniale per la Juventus ma anche per tutto il resto.

Il Torino è sempre più vicino a Federico Ricca. Il terzino sinistro del Malaga, uruguaiano con passaporto italiano. I granata contano di spendere 2 milioni di euro circa per il suo cartellino, Petrachi è pronto a dare l' accelerata finale.

Il Liverpool irrompe nella corsa per Alisson. I Reds, approfittando degli indugi di Real Madrid e Chelsea, sono pronti a passare in pole position con una offerta da 60 milioni di euro più 5 di bonus : una somma vicina a quella richiesta dalla Roma. Alisson ha trovato da tempo un accordo con il Real Madrid, che però non è ancora riuscito ad arrivare a un' intesa con la Roma. Alisson in Premier guadagnerebbe 6 milioni di euro l' anno per 5 stagioni.

Salita alla ribalta mondiale per l' acquisto di Cristiano Ronaldo, la Juventus ora si concentra sul fronte cessioni. Tra i giocatori sicuramente blindati c' è invece Miralem Pjanic, che sui social ha espresso tutta la sua felicità per l' arrivo di Ronaldo.

In Spagna c' è chi schiuma rabbia per il passaggio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. il Real Madrid non troverà un giocatore da cinquanta gol a stagione e la Juventus deve cominciare a pensare come ammortizzare i 345 milioni di euro che si troverà a sborsare per un calciatore che compità 34 anni a febbraio ha sostenuto Garcia - Ochoa.

Cosa è successo ieri mercoledì 11 luglio 2018

Virgilio Sport - 12-07-2018 | 16:15