L' ex difensore dell' Arsenal si è svincolato dal suo attuale club , l' Antalyaspor. Secondo la Nuova Ferrara l' ivoriano naturalizzato svizzero, 31 anni e una presenza ai Mondiali, ha risolto il contratto, per inadempienza della società che non gli ha versato gli ultimi tre mesi di stipendio. La Spal è in piena corsa per il giocatore, che però ha richieste anche da alcuni club spagnoli e inglesi.

Leonardo Bonucci sta valutando l' addio al Milan. Sempre secondo la Rosea, il Milan accontenterebbe Bonucci solo se fosse lui a esprimere il desiderio di trasferirsi, e finora il giocatore non si sarebbe fatto avanti. Si sussurra di un possibile ritorno di Leonardo nella dirigenza del Milan. Fassone e Mirabelli verso l' addio : secondo la Gazzetta l' ex fantasista rossonero è in corsa per il ruolo di direttore generale.

La Lazio saluta Felipe Anderson : il centrocampista brasiliano lascia dopo 5 anni il club biancoceleste per accasarsi al West Ham. Le visite mediche sono programmate per venerdì, gli Hammers verseranno 38 miloni nelle casse di Lotito, che nel 2013 acquistò il giocatore dal Santos per 7.5 milioni.

L' arrivo di Cristiano Ronaldo è solo l' inizio : i bianconeri stanno pianificando colpi d' altissimo livello in difesa e a centrocampo. A centrocampo, ormai vicinissimo al Real Madrid, i tifosi della Juventus sognano il ritorno del beniamino Paul Pogba.

Cosa è successo ieri giovedì 12 luglio 2018

Virgilio Sport - 13-07-2018 | 09:30