La Fiorentina è pronta a regalarsi Domenico Berardi. Si tratta di una cifra che i gigliati non sembrano voler spendere, pertanto si lavora su alcune contropartite giovani : la Fiorentina ha offerto 15 milioni più alcuni ragazzi della primavera, il Sassuolo non ha ancora accettato e nel pacchetto vorrebbe certamente inserire il promettente Riccardo Sottil.

Andrea Petagna è il grande obiettivo per l' attacco della Spal, che intende fare sul serio per regalarlo a Leonardo Semplici nella prossima stagione. I rapporti tra Atalanta e Spal sono ottimi da tempo e la prossima settimana sarà decisiva per arrivare alla fumata bianca.

Maurizio Sarri è l' allenatore del Chelsea. Maurizio Sarri è il nuovo capo allenatore del Chelsea. Nei tre ultimi anni il Napoli ha fissato diversi record, oltre a un terzo posto : con queste parole il Chelsea ha presentato ai suoi tifosi il nuovo tecnico. Non sono mancati i ringraziamenti da parte del Napoli : Ringraziamo Maurizio Sarri per il lavoro svolto negli ultimi 3 anni. Sarri era già arrivato a Londra venerdì, firmando il suo nuovo contratto di due anni con l' opzione per il terzo.

Comincia a prendere forma l' immagine del Milan che sarà con l' avvento del fondo Elliott. Il prossimo lunedì 21 luglio avrà luogo l' assemblea dei soci in cui ci saranno revoche e nuove nomine, con la nuova proprietà intenzionata a creare una sorta di triumvirato.

Alisson è vicino a salutare la Roma e andare a giocare in Premier League, ma non al Liverpool. In queste ore, il Chelsea ha infatti superato i Reds nella caccia al portiere brasiliano.

Cosa è successo ieri venerdì 13 luglio 2018

Virgilio Sport - 14-07-2018 | 11:40