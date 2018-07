Tutti euforici, ad eccezione di Gonzalo Higuain, la cui avventura in bianconero sembrerebbe ormai giunta ai titoli di coda. È proprio per questo motivo che, secondo quanto riferito da La Stampa, la Juventus avrebbe rifiutato l' offerta presentata dal Chelsea di Maurizio Sarri, disposto a tutto pur di avere nuovamente a disposizione il Pipita dopo la stagione a Napoli. I Blues avrebbero proposto uno scambio con Alvaro Morata, che ha già vestito la maglia bianconera in passato.

Accelerata per la trattativa per il trasferimento di Kalinic all' Atletico Madrid. Secondo quanto riporta Tuttosport, l' Atletico Madrid spinge per trovare un' intesa con il Milan, che però non accetterà offerte inferiori ai 20 milioni di euro.

La SPAL non molla la presa su Andrea Petagna. A fare il punto della situazione è il patron Simone Colombarini : Petagna ? Stiamo trattando - le sue parole a LoSpallino. Oltre all' attaccante dell' Atalanta, la SPAL punta forte anche sul ritorno a Ferrara di Alberto Grassi per puntellare il proprio centrocampo : A noi piacerebbe riportarlo a Ferrara, ma al momento è un giocatore del Napoli - prosegue Colombarini.

Benassi chiama Berardi alla Fiorentina. Dal ritiro in Trentino il centrocampista apre un importante scenario di mercato : Mi piacerebbe sicuramente averlo in viola. Se ci sia una trattativa o no, non mi riguarda, le sue parole in conferenza stampa. Quando arrivava l' esame lo sbagliavamo.

Cristiano Ronaldo sbarcherà a Torino intorno alle 10 di lunedì mattina : sarà l' inizio del Ronaldo - day, che vedrà CR7 impegnato in un tour de force nel giorno della sua presentazione da nuovo giocatore della Juventus. Alle 18.30, dove Ronaldo dirà le sue prime parole da nuovo giocatore della Vecchia Signora.

Secondo quanto trapela dalle ultime indiscrezioni di calciommercato, infatti, il fuoriclasse portoghese sarebbe stato proposto anche al Napoli prima di accettare la ricchissima offerta della Juventus. Ronaldo era stato proposto pure al Napoli. Dopo aver dato vita ad un duello entusiasmante nella passata stagione per lo Scudetto, dunque, Juventus e Napoli si sono sfidate anche in sede di mercato. Anche per il Matador, a frenare il Napoli è il principesco ingaggio percepito della stella del Psg.

Si complica la strada per il trasferimento di Marko Pjaca alla Fiorentina. Il direttore generale dei viola Pantaleo Corvino, che da tempo ha trovato l' accordo con il giocatore. La Fiorentina prima di tutto vuole verificare l' integrità fisica di un giocatore che negli ultimi due anni ha avuto più di un problema. Corvino prepara così il piano B : le alternative sono De Paul dell' Udinese e Berardi del Sassuolo.

Cosa è successo ieri sabato 14 luglio 2018

Virgilio Sport - 15-07-2018 | 13:55