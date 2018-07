Complice l' arrivo di CR7, il futuro di Higuain pare lontano dalla Juventus. Il club bianconero attende l' offerta giusta. Tra le opzioni, ci sarebbe anche il Milan del fondo Elliott. Il Milan vuole sbaragliare la concorrenza, in particolare il Chelsea di Sarri.

La clausola rescissoria da 38 milioni di euro è scaduta. Lo spagnolo, pare destinato a restare rossonero, con grande soddisfazione da parte del tecnico Gattuso che l' ha sempre considerato fondamentale per il suo progetto. Dopo essere stato accostato a tanti club, Suso è, ormai, fuori dal mercato.

Conclusa la cessione di Felipe Anderson, la Lazio è concentrata su Milinkovic - Savic. Dopo aver ricevuto le proposte di Real Madrid e Manchester United, ora anche il Chelsea sarebbe pronto a farsi avanti in maniera importante. Nell' offerta ci sarebbe anche il cartellino di Fabregas, ormai vicino al termine della sua avventura ai Blues.

Salutato, CR7, il Real Madrid è al lavoro per trovare un degno erede. Secondo il The Sun, il nome giusto sarebbe quello di Kane, attaccante in forza al Tottenham e reduce da un grande Mondiale, chiuso al quarto posto ma con il titolo di capocannoniere. Per arrivare al bomber della nazionale inglese, i blancos sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 150 milioni di euro.

La Francia ha vinto il Mondiale, anche alle sue giocate. Mbappé, in Russia, ha dimostrato di essere uno dei giocatori più forti del pianeta. Come riportato da AS, accostato, più volte al Real Madrid, ha già deciso il proprio futuro : Resto al 100% al PSG.

Con Courtois ormai destinato a vestire la casacca del Real Madrid, il prossimo anno, in Premier League, in particolare al Liverpool. I Reds sarebbero pronti all' offensiva finale e a trovare un accordo con la Roma. Il Liverpool punta a chiudere la trattativa in tempi brevi, così da sbaragliare la concorrenza.

Cosa è successo ieri domenica 15 luglio 2018

Virgilio Sport - 16-07-2018 | 09:45