Sime Vrsaljko non ha mai fatto mistero di volere tornare a giocare in Italia, dove ha ben figurato con le maglie del Genoa e del Sassuolo : sul laterale croato, reduce da un buon Mondiale con la selezione a scacchi biancorossi, c' è da tempo l' Inter. Vrsaljko, è nella capitale spagnola dall' estate del 2016.

È un' estremizzazione, ma mai come in questo momento Maurizio Sarri e la Juventus sembrano avere un obiettivo in comune. Il nuovo allenatore del Chelsea vorrebbe portare a Londra sia Gonzalo Higuain che Daniele Rugani. Il secondo è stato cresciuto da Sarri all' Empoli prima di trasferirsi a Torino.

Con RMC Sport Bruno Alves ha spiegato il perché del sì al Parma. Sono contento di essere tornato in Serie A dopo l' esperienza a Cagliari, l' ho fatto con una squadra storica come il Parma che ha tanta tradizione ha tenuto a precisare. Faremo una buona stagione e spero di aiutare il Parma ha aggiunto il navigato difensore portoghese, 37 anni da compiere a novembre e reduce dall' avventura scozzese con i Rangers di Glasgow.

Dalla Juventus all' Inghilterra e quindi al Torino. Roberto Pereyra potrebbe tornare in Italia per vestire la maglia granata dopo aver vinto due scudetti, due Coppa Italia e una Supercoppa Italia con i bianconeri. La società londinese valuta 10 milioni il cartellino dell' argentino classe 1991.

Cosa è successo ieri lunedì 16 luglio 2018

Sampdoria, incontro con la Roma per Defrel. Lazio, Lombardi dice la sua sul futuro. Juventus, Mandzukic non si muove. Inter, offerto Freuler dell'Atalanta. Inter, offerto Freuler dell'Atalanta. Milan, Kalinic atteso a Madrid. Frosinone, arriva un difensore dal Genoa. Sampdoria, ufficiale Tavares. Milan, la linea di Elliott per Suso. Fiorentina beffata, Pasalic all'Atalanta. Torino, arriva la cessione di Boyè. Juve, aumenta la concorrenza per Golovin. L'agente di Rugani strizza l'occhio al Chelsea. Gasperini non chiude all'addio di Petagna. Simeone non si fida del mercato. Nicolas Viola, adesso è rebus. Tabellone calciomercato Serie A: acquisti e cessioni. Juve, Higuain verso il Diavolo. Milan, Gattuso blinda Suso. Lazio, nuova offerta per Milinkovic-Savic. Real Madrid, super offerta per Kane. Mbappé gela il Real Madrid. Roma, Liverpool in pressing su Alisson.

Virgilio Sport - 17-07-2018 | 08:50