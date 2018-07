Salvo imprevisti, Courtois andrà al Real Madrid. Il Chelsea, è alla ricerca dell' erede del numero uno belga, grande protagonista al Mondiale. Il nome caldo sarebbe quello di Donnarumma, in passato, ai Blues. Donnarumma, al Chelsea, troverebbe l' italiano Sarri.

L' Inter è alla ricerca di un esterno destro per completare la rosa 2018 - 19. Secondo Sky Sport, il Bayer Leverkusen, proprietario del cartellino del 21enne tedesco, sarebbe disposto a trattare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, la formula preferita dall' Inter.

Il Napoli starebbe per risponde al colpo del secolo della Juventus, ossia Cristiano Ronaldo. Secondo il Corriere dello Sport, il club azzurro sarebbe pronto a fare di tutto per strappare il talentuoso Di Maria al PSG. Sarebbe sceso in campo lo stesso Ancelotti. Il tecnico degli azzurri avrebbe chiamato personalmente per convincere Di Maria a raggiungerlo a Napoli.

Il Manchester United è alla ricerca di un forte difensore centrale. Secondo il media Express, viste le difficoltà ad arrivare a Alderweireld del Tottenham, il tecnico Mourinho starebbe pensando a profili che giocano in Italia. Mourinho ci vuole provare ugualmente.

Cosa è successo ieri martedì 17 luglio 2018

Courtois ha scelto il Real Madrid. Il Napoli sogna un grande ritorno. A Nizza rispunta Balotelli. Juventus inarrestabile, il prossimo colpo arriva dall'Inghilterra. La Procura spaventa il Chievo. Tomas Rincon vede solo il Torino. Il Frosinone sistema la difesa. Higuain-Juventus, è addio: il Pipita studia il clamoroso tradimento. Il Fulham si intromette per Malcom. Riccardo Saponara, futuro in bilico. Mirko Antonucci giocherà a Pescara. Spal, è fatta per Petagna. Pesce raggiunge Caracciolo a Salò. Tabellone calciomercato Serie A: acquisti e cessioni. Alisson, la Roma non si accontenta. Vrsaljko: il Napoli ci riprova. Sarri-Juve: obiettivi in comune. Bruno Alves sedotto dal Parma. Un ex Juve per il Toro.

Virgilio Sport - 18-07-2018 | 09:25