E invece a metà luglio avanzato Gianluigi Donnarumma è saldamente ancorato al club meneghino. Denaro che però i giallorossi non vogliono investire, su Donnarumma : da più parti si dice che l' offerta del potente procuratore sarebbe stata declinata, proprio per questioni di bilancio e di alternative più accessibili. Alisson ha lasciato Roma ed è volato a Liverpool per svolgere le visite mediche di rito prima della firma di un contratto a 5.5 milioni di euro netti a stagione.

Anche Djavan Anderson è senza squadra a causa dei problemi del Bari e ora valuta alternative. Non c' è soltanto l' Udinese sul laterale olandese : si sarebbe fatto avanti anche il Parma, letteralmente scatenato sul mercato nonostante l' incertezza derivante dalle richieste della Procura. Classe 1995, Anderson è arrivato sulla Penisola dal Cambuur.

Da quando è in Italia, infatti, molto spesso, soprattutto in radio e in televisione, quando c' è di mezzo il portiere brasiliano in tutta la Penisola si parla di lui come Allison, con due l al posto di una e una s al posto di una. Per assicurarsi Allison il Liverpool si è letteralmente svenato, ma Mignolet non è mai entrato nel cuore di Klopp e Karius ha rovinato tutto nella finale di Champions League.

Cosa è successo ieri mercoledì 18 luglio 2018

Virgilio Sport - 19-07-2018 | 07:45