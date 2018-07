In attesa di novità da Losanna, il Milan è concentrato anche sul mercato. Da piazzare , soprattutto Bacca. Reduce da una buona stagione al Villarreal, difficilmente sarà riscattato dal Sottomarino giallo che continua a non soddisfare le richieste dei rossoneri. Si vocifera di un possibile addio all' Europa.

L' Inter è alla ricerca di un centrocampista. Dembelé resta un' opzione ma la trattativa non pare tanto semplice. Visti gli alti costi dell' operazione Kovacic, attenzione ad un nome nuovo : Barella, centrocampista del Cagliari. Il portoghese è indicato come il primo partente.

Si parla, di un possibile grande colpo del Napoli di De Laurentiis. La pista Cavani è tornata in auge. Diversi media francesi fanno sapere che il Matador non è più incedibile. De Laurentiis ha già fatto sapere le condizioni per un ritorno del bomber uruguaiano al Napoli.

Il nome caldo resta quello di Higuain. Come riferito da Sky Sport, ci sarebbero due top team sulle tracce di Pjanic. Il Barcellona, e il Manchester City sarebbero pronti a farsi avanti in maniera importante a livello economico, per strappare il centrocampista ad Allegri. Le indiscrezioni di mercato parlano di una Juventus pronta a parlarne ma solo davanti ad una proposta fuori mercato, Per avere Pjanic, sarebbero necessari non meno di 100 milioni di euro.

Reduce da un Mondiale negativo, Neymar si sta preparando alla prossima stagione. In tanti credono che il suo futuro sarà al Real Madrid ma il brasiliano, a FoxSports, mentre si trovava a San Paolo, ha fatto chiarezza sulle tante voci di mercato che lo riguardano. Resto, ho un contratto con il PSG.

Cosa è successo ieri giovedì 19 luglio 2018

Norgaard si presenta: "Grande occasione". Alisson al Liverpool, le cifre. Torino, sondaggio per un esterno della Spal. Lotito abbassa le richieste per Milinkovic-Savic. Inter, nome nuovo per il centrocampo. Il Benevento considera Cacia. Anche il Barcellona su Hazard. Monchi pronto a beffare l'Inter. Addio Ronaldo, il Real reagisce. La Samp vuole rifarsi il look in attacco. C'è la coda per Ciciretti. De Ligt, l'Ajax chiude la porta alla Juve. Prima offerta del Chelsea per Rugani e Higuain. Napoli, nuova idea per l'attacco. Napoli, vicino l'acquisto di Sabaly. Mezza Premier su Sturaro. Roma, Olsen per il dopo Alisson. Inter, ultimatum all'Atletico per Vrsaljko. Psg, Neymar non più incedibile. Arturo Vidal può fare felice il Napoli. Napoli sulle tracce di Vidal. Padova e Pisa cercano la quadra. Gerson, il futuro è viola. Fuori uno: la Juventus inizia a cedere. Torino, Boyè all'Aek Atene. Vrsaljko-Godin: destini incrociati. Everton a tutta per Malcom. Juve, una nuova sexy giocatrice per la squadra femminile. Cairo non lascia andare N'Koulou. Federico Ricci stuzzica il Benevento. Porta in faccia a Donnarumma. Parma e Udinese in lotta per Anderson. Buona fortuna 'Allison', ritrova le tue doppie.

Virgilio Sport - 20-07-2018 | 09:15