In attesa di capire se resterà o meno in Serie A, il CHievo continua a muoversi sul mercato. Nelle ultime ore, il club veneto ha raggiunto un accordo di massima con Krunic, centrocampista dell' Empoli che era stato vicino a Torino e Genoa.

È ormai un autentico rebus il futuro di Marko Pjaca. Da tempo l' attaccante croato, su cui la Juventus aveva investito ma che ora in casa bianconera viene considerato ampiamente sacrificabile, è accostato alla Fiorentina. Nelle ultime ore per il vice-campione del mondo si sarebbe fatta avanti la Sampdoria, pare con l' idea di un trasferimento definitivo in blucerchiato.

Continua a prendere forma lo Spezia di Pasquale Marino. Il tecnico siciliano ha chiesto alla dirigenza dei liguri di fare un tentativo per Gianluca Di Chiara, ventiquattrenne laterale sinistro di proprietà del Benevento e reduce dal prestito di Carpi : i sanniti lo hanno mandato in Emilia dopo averlo fatto esordire nella massima serie. Di Chiara, ha già giocato anche con Reggiana, Palermo, Pavia, Latina, Catanzaro, Lecce, Foggia e Perugia.

Riccardo Saponara non rientra nei piani del tecnico della Fiorentina, che preferirebbe al suo posto Rodrigo De Paul : l' Udinese, però, non ha trovato la quadra con i viola, anche se l' argentino avrebbe accettato molto volentieri la destinazione. Saponara ha un' alternativa importante : il Parma, letteralmente scatenato sul mercato.

Il Carpi FC 1909 comunica di aver raggiunto l' accordo con Leonardo Blanchard per la risoluzione anticipata del rapporto lavorativo. Catania e Salernitana sono sulle tracce del calciatore dal cognome francese, ma non è da escludere un inserimento a sorpresa : gli etnei sembravano sul punto di chiudere ma per ora non ci sono riusciti.

La Juventus non intende prendere in considerazione proposte per Rodrigo Bentancur. Secondo quanto riferito sul suo sito dall' esperto di mercato di Sportitalia, per il grintoso centrocampista uruguaiano si sarebbero fatti avanti il Manchester City e il Barcellona.

Passata la grande paura adesso il Milan valuta la possibilità di arrivare a Karim Benzema, attaccante francese accostato anche al Napoli. L' entourage dell' attaccante del Real Madrid ha incontrato Mirabelli e Gattuso, il quale ha anche parlato direttamente con il giocatore che ha dato la sua piena disponibilità al trasferimento al Milan, anche prima di conoscere l' esito del ricorso al Tas. E Benzema fa indubbiamente parte della categoria.

Walter Mazzarri non considera al completo il suo Torino. Alla società ho comunicato le mie indicazioni di mercato - evidenzia. C' è ancora un mese per lavorare su questo aspetto. L' epilogo dello scorso campionato ha detto che questa squadra ha dimostrato di potersela giocare con tutti.

Cosa è successo ieri venerdì 20 luglio 2018

Fiorentina, occhi su un portiere svincolato. Benzema risponde a De Laurentiis e spunta il Milan. Roma, strada spianata per Malcom. Torino, conferme per un terzino del Betis. Juve, c'è l'alternativa a Pogba. L'Atalanta prepara il nuovo colpo a centrocampo. Ferrero chiaro su Defrel. Lazio, sfuma un obiettivo in difesa. Cairo promette un colpo in difesa. Fiorentina, ufficiale, arriva Gerson. Brignola-Sassuolo, il Benevento chiede in cambio due giocatori. De Laurentiis infrange i sogni dei tifosi napoletani. Real Madrid interessato a Icardi. De Laurentiis, Di Maria e Benzema vecchi. Fiorentina-Pjaca, nulla è deciso. Semplici allo scoperto per Grassi. Arezzo, è arrivato Tassi. Rebic può fare gioire la Fiorentina. Monchi, serviva rivoluzione mercato Roma. Ronaldo chiede un acquisto alla Juventus. E' ammucchiata su Djavan Anderson. Hallfredsson ha ancora la valigia in mano. Lucas Perez-Niang, destini incrociati. Calciomercato Juve, si profila un clamoroso ritorno al passato. Milan, Bacca saluta l'Europa. Inter, pista nuova per il centrocampo. Calciomercato: le trattative di Juve, Inter, Roma, Napoli e Milan. Napoli-Cavani, ci risiamo. Juventus, non solo Higuain in partenza. Neymar fa chiarezza sul proprio futuro.

Virgilio Sport - 21-07-2018 | 12:05