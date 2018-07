Il futuro di Kovacic sarà lontano da Madrid. Come riportato da Marca, ormai deciso a rimettersi in gioco altrove. L' ex Inter punta ad un club dove possa giocare con continuità. Tantissime le squadre interessate, dal Bayern Monaco, al Manchester City, passando per United e Liverpool.

In attesa di novità sul fronte Cavani, il Napoli pare aver trovato l' accordo con il PSV per il laterale colombiano Arias, recentemente accostato alla Juventus e gradito al presidente del club partenopeo De Laurentiis. Classe 1992, Arias avrebbe firmato con gli azzurri un contratto di cinque stagioni, a circa 1.5 milioni di euro all' anno. Al PSV dovrebbero andare circa 11 milioni di euro per il cartellino.

Vidal si avvicina sempre più all' Inter. L' ex centrocampista della Juventus non è partito per la tournée negli Stati Uniti del Bayern Monaco. Un ulteriore indizio della possibilità che possa lasciare i bavaresi. La squadra di Spalletti pare in pole position per metterlo sotto contratto.

Tra i tanti possibili partenti in casa Juventus, c' è anche l' attaccante Pjaca. Il talento croato, è cercato da diverse squadre, in particolare, in Italia, sarebbe forte l' interesse di Fiorentina e Sampdoria. Reduce da una discreta stagione allo Schalke 04, Pjaca cerca un progetto dove possa essere protagonista assoluto. La Juventus punta al prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Cosa è successo ieri sabato 21 luglio 2018

Virgilio Sport - 22-07-2018 | 09:00