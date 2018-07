Dopo aver rivoluzionato l' organigramma societario, il Milan pensa a rinforzare la squadra. Secondo il Corriere dello Sport, i rossoneri avrebbero proposto al Napoli André Silva, il portoghese in uscita dal Diavolo. Con i soldi incassati, aggiungendo quelli provenienti dalla cessione di Kalinic, il Milan punterebbe poi Higuain.

In corsa ci sarebbe anche Paredes, altro nome che intriga l' Inter. L' Inter sarebbe interessata a Hector Herrera. Il messicano, non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il Porto. Seguito anche dalla Roma di Monchi, Herrera garantirebbe qualità e quantità. L' Inter sta cercando di cedere un giocatore per incassare i soldi necessari per acquistare il centrocampista tanto agognato da Spalletti. Entrambi, potrebbero lasciare l' Inter per lasciare spazio al nuovo innesto.

In casa bianconera, in attesa di novità sul fronte Higuain, si continua a parlare del futuro di Pjanic. Il PSG sembra davvero in pole position per assicurarsi il talento bosniaco, con buona pace di Barcellona, Chelsea e Manchester City. La Juventus, per il cartellino di Pjanic, vorrebbe 50 milioni di euro e il cartellino di Rabiot, da tempo accostato ai bianconeri. Attenzione al Barcellona, intrigato dall' idea Rabiot.

La Roma ha trovato il sostituto di Alisson, a suon di milioni, al Liverpool. Sarà Olsen a prendere il posto del brasiliano. Trovato l' accordo con il Copenaghen che, per il portiere svedese. Olsen sarà presto agli ordini di Di Francesco.

Cosa è successo ieri domenica 22 luglio 2018

Virgilio Sport - 23-07-2018 | 09:35