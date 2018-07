La pazza idea era stata accantonata in attesa della sentenza che avrebbe potuto togliere l' agognata Serie A al Parma. Antonio Cassano, lo scorso 12 luglio, si era auto offerto ai gialloblu : con loro visse una delle migliori parentesi della sua carriera, ma da Parma andò via proprio quando si capì che la situazione della società era irrecuperabile.

Renzo Rosso, il nuovo proprietario del Vicenza, starebbe pensando a un ruolo anche all'interno di Diesel per Marco Borriello. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma in Veneto le voci si stanno facendo sempre più insistenti.

Marko Pjaca ha fatto la sua scelta. L' attaccante croato, reduce da alcuni mesi in prestito allo Schalke 04 e da un Mondiale da comprimario con la selezione di Dalic, vuole la Fiorentina, ma senza quadra sulla formula con la Juventus spazio ad altre pretendenti.

Mario Giuffredi , agente di Alberto Grassi , centrocampista sotto contratto con il Napoli , ai microfoni di Radio CRC ha parlato del futuro del suo assistito. Alberto vuole giocare con continuità e abbiamo parecchie scelte, sia in Italia che all' estero ha raccontato.

Leonardo Bonucci, ancora una volta. L' estate scorsa, c' è chi comprese la sua scelta e chi invece non gliela perdonò. A un anno di distanza, da quando è circolata la notizia di un suo possibile ritorno a Torino, sta succedendo lo stesso.

Già a gennaio, scosso per le difficoltà trovate al Milan, Bonucci aveva valutato l' ipotesi di chiedere alla Juventus di tornare in bianconero trovando un accordo con il tecnico Massimiliano Allegri, con il quale c' era stato più di un problema di convivenza negli ultimi tempi. Attraverso la figura del neo responsabile dell' area tecnica Leonardo, sarebbe stata formalizzata una prima offerta alla Juventus per il Pipita.

Cosa è successo ieri lunedì 23 luglio 2018

Virgilio Sport - 24-07-2018 | 12:15