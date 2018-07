Il fondo Elliott sta stravolgendo il Milan. Conte, avrebbe dato la propria disponibilità a rimettersi in gioco al Diavolo ma avrebbe chiesto un po' di tempo per poter trovare il modo di liberarsi dal Chelsea. Gattuso, sta continuando a lavorare, provando a concentrarsi solo sugli aspetti del campo. I tifosi, stanno sostenendo, in ogni modo, Gattuso, indicato come il vero collante che, in questi delicati e convulsi mesi, ha tenuto insieme il Milan.

La Lazio pare aver scelto il sostituto di Felipe Anderson. Si tratta del 23enne Correa, giocatore del Siviglia, visto in Italia con la casacca della Sampdoria. La trattativa sarebbe ad un buon punto e la fumata bianca sarebbe ad un passo.

Il futuro di Badelj sarà, in Portogallo. L' agente si troverebbe già a Lisbona per chiudere la trattativa con lo Sporting. Dopo essere stato accostato, al Milan, il centrocampista ex Fiorentina, attualmente svincolato, ha scelto lo Sporting.

In attesa di novità sul fronte Hazard, il Real Madrid, dopo aver perso le speranze di arrivare a Neymar, avrebbe un nuovo obiettivo per l' attacco. Il nome giusto, secondo Radio Marca, sarebbe quello di Cavani del PSG. Per il Matador, più volte, al Napoli, i blancos sarebbero pronti a tutto. I parigini, vorrebbero non meno di 55/60 milioni di euro, una cifra che il Real Madrid sembra disposto a spendere.

Roma beffata. Malcom è, un giocatore del Barcellona. L' ex Bordeaux ha già proferito le sue prime parole da blaugrana : È una sensazione unica. Ho coronato un sogno. Vengo nel miglior club del mondo, le sue dichiarazioni riportate dal Mundodeportivo.

Cosa è successo ieri martedì 24 luglio 2018

Bonucci-Caldara, fumata bianca vicina. Torino, offerta importante per Niang. Foggia, suggestione Borriello. Il Torino sfida la Fiorentina per El Shaarawy. Udinese, tre nomi per la difesa. Spunta una nuova pretendente per Benatia. Samp, un ex Napoli per la difesa. Juventus, nome nuovo sulla fascia. Juventus, Bonucci ti costa un talento del futuro. Pasalic ha scelto l'Atalanta. Bonucci torna alla Juve? I social si scatenano. Torino, c'è il piano per Krunic. Fiorentina, tutto fatto per il nuovo colpo in difesa. Avenatti attende un segnale deciso. Roma: caccia al sostituto di Malcom. Kalinic: cessione in stand-by. De Laurentiis: "Ho rifiutato 100 milioni per Koulibaly". Lazio, nome nuovo per il dopo Anderson. Possibile derby di mercato per Vidal. La Juventus fissa il prezzo di Bentancur. Gattuso spedisce Bonucci in via Aldo Rossi. Chelsea-Juve: proposto scambio sorprendente. Cassano-Parma, i quotisti ci credono. Marco Borriello calciatore alla moda. Marko Pjaca ha fatto la sua scelta. Grassi è stanco dell'incertezza. Bonucci spacca in due gli juventini. Juve, clamoroso ritorno: si tratta.

Virgilio Sport - 25-07-2018 | 08:30