L' affare Pjaca sembra ormai tramontato e la Fiorentina starebbe pensando a Nicola Sansone. L' attaccante, attualmente in forza al Villarreal, ha una valutazione che si aggira intorno ai sette milioni di euro e gradirebbe tornare in Italia.

Pepe Reina dice no al Chelsea e a Maurizio Sarri. Ho avuto la fortuna di rappresentare grandissime squadre nella mia carriera e il Milan è sicuramente tra le più importanti. Sono felice ed onorato di indossare questa maglia e aver giocato la prima partita.

Matteo Darmian ha fatto la sua scelta. Della situazione del laterale, che interessa a Inter e Juventus, ma anche alla Roma, ha parlato José Mourinho. Vuole andare via ha ammesso il tecnico del Manchester United. Credo che in situazioni del genere sia giusto che, si accontenti il calciatore.

Se c' è un club che può movimentare il mercato è il Chelsea. E questo giovedì può essere davvero di fuoco. È attesa in Italia Marina Granovskaia : è il braccio destro di Roman Abramovich. La società londinese è pronta a intavolare una serie di trattative. Ogni trattativa ha un costo e modalità diverse.

Nella prima gara nell' International Champions Cup, il suo Milan ha ben figurato. Gattuso pensa a lavorare sul campo, anche se le voci su un possibile arrivo di Conte continuano a circolare : Sono tranquillo, sono contento di aver sentito il presidente del club, sono un allenatore di 40 anni che deve migliorare ancora tanto, le sue parole nel post match della sfida con lo United. Una battuta anche su Leonardo : Con Leonardo non mi sono fatto mancare niente : l' ho avuto in tutte le vesti.

Dopo l' esperienza al Crotone, Zenga ha una gran voglia di tornare ad allenare. Si parla di una possibile destinazione brasiliana per l' ex tecnico, di Catania e Sampdoria. Il Santos sarebbe interessato a Zenga e potrebbe farsi avanti in maniera importante.

Il futuro di Higuain sembra sempre più rossonero. Il Chelsea, starebbe valutando altre piste, soprattutto potrebbe trattenere Morata. Se così fosse, impossibile che possa arrivare il Pipita. Alla luce degli ultimi fatti, la pista Milan pare la più probabile per il bomber argentino della Juventus.

Cosa è successo ieri mercoledì 25 luglio 2018

Il Bayern Monaco scarica Vidal. Inter, Zanetti garantisce per Icardi. Due juventini proposti per Bonucci. Dalla Spagna: "Pjanic aspetta il Barcellona". Lazio: due rinnovi in arrivo. SPAL: Mattioli parla di un possibile ritorno di Grassi. Fiorentina: Pioli ha scelto chi sacrificare. Il Milan festeggia un ritorno. Juventus: ha parlato l'agente di Rugani. Il Parma aspetta un segnale da Ancelotti. Roma, offerta dalla Premier per Gonalons. El Shaarawy vittima dell'effetto Malcom. Inter, spunta un nome a sorpresa. De Maio ha fatto la sua scelta. Strootman giura fedeltà alla Roma. Brignola, l'Atalanta propone alternative. Pjanic, Guardiola si tira fuori. Sturaro, la Juve "non vuole cedere". Fiorentina, nome nuovo per l'attacco. Roma, suggestione Cuadrado. Bacca ribadisce la sua volontà. Lewandowski può mandare Higuain al Milan. Il Cagliari fissa il prezzo di Barella. Inter, rispunta Zappacosta. Lazio, acquisto a sorpresa per il futuro. Genoa, idea Aquilani. Napoli, c'è la fila per Tonelli. Juventus, Rugani al Chelsea a una condizione. Juve, assalto a un altro madridista. Roma, spunta il nome di Suso. Rivoluzione Milan, a rischio anche Gattuso. Lazio, Correa ad un passo. Badelj ricomincia dallo Sporting. Il Real Madrid vira su Cavani. Malcom già pazzo del Barcellona.

Virgilio Sport - 26-07-2018 | 12:25