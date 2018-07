È ai titoli di coda l' avventura di Marko Pjaca con la Juventus. Da tempo su Pjaca c' è la Fiorentina, che però non ha trovato l' accordo con il club piemontese sulla formula di un trasferiemnto in Toscana che sarebbe gradito anche dal calciatore. Su cui è andato in pressing il Leicester, che asseconderebbe i campioni d' Italia.

È intrigo in corsia tra Inter e Napoli. L' Atletico Madrid pensa al laterale destro Santiago Arias per sostituire il croato : sul colombiano del Psv Eindhoven, c' è anche il Napoli, che attende un segnale dal ragazzo, attualmente in patria in vacanza dopo le fatiche del Mondiale.

L' agente di Roberto Inglese , Samuele Sopranzi , ha parlato a Radio Kiss Kiss del futuro dell' attaccante del Napoli. Fastidio per voci su Cavani ? Quando arrivi in squadre importanti come il Napoli la concorrenza è altissima e sai che è diverso dalle squadre che lottano per salvarsi ha aggiunto Sopranzi.

Cosa è successo ieri giovedì 26 luglio 2018

Lazio, attesa per l'arrivo di Badelj. Roma, Forsberg per dimenticare Malcom. Napoli, l'arrivo di Ochoa si complica. Sampdoria, Romei annuncia Defrel. Marotta: "Bonucci, siamo al completo". Leonardo: "Bonucci-Juve? Idea sua". Grassi: De La fa dell'ironia. Darmian esce allo scoperto. Il Napoli ha deciso il futuro di Inglese. Napoli e l'ostacolo più grande. Fiorentina, un italiano per l'attacco. Pepe Reina dice 'no' a Sarri. Darmian ha fatto la sua scelta. Mercato: in Italia un giovedì di fuoco. Milan, Gattuso: "Leonardo? Ci siamo chiariti". Il Santos pensa a Zenga. Higuain, il Chelsea di allontana.

Virgilio Sport - 27-07-2018 | 09:15