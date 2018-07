Se fosse stato soltanto riconfermato Allegri senza un grosso colpo, dopo sette scudetti cosa si poteva promettere ai tifosi per affascinarli e scaldarli ? E per fare la stessa cosa con gli sponsor, il mondo dell' industria e della politica ? Riconosco che la società ha avuto la grande trovata di sceneggiatura che le ha consentito di rilanciare l' immagine della Juventus. Ronaldo ha una certa età.

David Luiz ha spiegato senza mezze misure che intende rimanere al Chelsea : Quando sono tornato qui dal Paris Saint Germain l' ho fatto perché volevo vincere la Premier League. Il nome di David Luiz era stato accostato al Napoli - si parlava di un tentativo da parte del club campano su richiesta di Carlo Ancelotti - e alla Juventus, come contropartita nella trattativa che potrebbe portare a Londra Gonzalo Higuain o Daniele Rugani.

In casa Spal la trattativa per il centrocampista del Napoli Alberto Grassi si complica dopo l' interesse del Leganes, il possibile inserimento last minute del Torino e le alte richieste di Aurelio De Laurentiis. Il giocatore azzurro resta in cima alla lista dei desideri del club ferrarese, che però deve per forza di cose cautelarsi in caso saltasse tutto.

Stephan El Shaarawy non lascia la Roma. Nonostante le voci che si accavallano sul suo futuro, il Faraone dal ritiro di San Diego fa sapere che non si sposterà dalla Capitale. Queste voci non sono mai state un problema, sono sempre stato contento di stare alla Roma, mi trovo bene e il mio futuro è qui, ha spiegato l' italoegiziano, che è alla Roma dal gennaio del 2016.

Secondo quanto riporta Tuttosport, la trattativa sarebbe in fase avanzata : il giocatore ha già detto sì ai granata, e il Valencia per l' attaccante chiede 16 milioni di euro, pagabili in due anni. Intanto stanno per arrivare proposte molto interessanti anche per Iago Falque, che è finito nel mirino del Tottenham, dove lo spagnolo militò con scarsi risultati nel 2012/2013.

L' Inter a secco di vittorie nelle ultime quattro amichevoli sta innervosendo, Luciano Spalletti. Funziona, stiamo lavorando per questo e siamo vicini a completare la rosa, queste le parole di Spalletti dopo la sconfitta ai rigori contro il Chelsea. L' Inter, dopo la prima amichevole vinta contro il Lugano per 3 - 0, ha perso con il Sion per 2 - 0 il 18 luglio.

Il Frosinone continua il suo corteggiamento spietato per il difensore dell' Udinese Danilo Larangeira. Più complicata invece la pista per Scuffet : il portiere vorrebbe la certezza di una maglia da titolare, che in questo momento il Frosinone non può garantirgli.

Dopo la visita lampo per la presentazione ufficiale a metà luglio, si apre ufficialmente l' era di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Insieme a CR7 ci saranno altri cinque reduci dal Mondiale in Russia : Dybala, Cuadrado, Douglas Costa e Bentancur. I tifosi potranno ammirare per la prima volta Ronaldo in amichevole il 12 agosto, per il classico test in famiglia a Villar Perosa : per l' attesissimo evento sono stati bruciati in pochi minuti 5mila biglietti.

La Roma è alla ricerca di un attaccante esterno di qualità. Il nome in pole position sarebbe quello di Suso. Monchi avrebbe già proposto Perotti, ricevendo un secco no da parte della società rossonera. Da non escludere che i giallorossi proveranno a cedere qualche elemento della rosa per avere i soldi necessari per convincere Leonardo a lasciar partire Suso.

Manca ancora l' ufficialità ma Pjaca, di fatto. La Juventus avrebbe trovato, un accordo con i viola. Il croato, andrà a Firenze con la formula del prestito oneroso. Per il tecnico Pioli, un rinforzo di grande qualità. Accontentato anche Pjaca che era alla ricerca di un club dove giocare con continuità.

Milinkovic-Savic non si è presentato per le classiche visite mediche di inizio stagione e, non ha potuto incontrare il patron Lotito per fare chiarezza sul proprio futuro. La Lazio, continua a chiedere non meno di 140 milioni di euro e, al momento, di proposte concrete non ne sarebbero arrivate. Il patron Lotito, sarebbe anche pronto a rinnovare il contratto del serbo, ovviamente non a cifre folli ma in perfetta linea con le possibilità della società.

Niente cessione, con buona pace di tutte le pretendenti. Pjanic non ha nessuna intenzione di lasciare la Juventus. Nel giorno in cui Cristiano Ronaldo inizia la sua avventura bianconera, di fatto, viene blindato dalla Vecchia Signora. Rinnovo in vista.

Perso Cristiano Ronaldo, il Real Madrid è alla ricerca di rinforzi per rinforzare la rosa. Secondo il Daily Mail, sarebbe stata formulata una super offerta per il Chelsea : l' obiettivo ? Due giocatori, ossia Courtois e Willian. Per la porta, si pensa a Pickford.

Cosa è successo ieri domenica 29 luglio 2018

Virgilio Sport - 30-07-2018 | 12:25