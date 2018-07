La dirigenza della Spal è sempre al lavoro per ampliare la rosa a disposizione di Leonardo Semplici, in modo particolare alla voce difensori. Ci sarebbe un contatto con il Milan per Stefan Simic, che a dispetto del cognome slavo è di nazionalità ceca e ha anche fatto il suo esordio con la selezione maggiore.

Sergej Milinkovic-Savic rassicura i tifosi della Lazio. All' uscita dei cancelli, un tifoso laziale ha posto al centrocampista serbo la tanto attesa domanda sul suo futuro e il giocatore ha risposto con decisione : Se rimango ? Certo, sono qui. Una dichiarazione molto importante da parte del centrocampista serbo, almeno momentaneamente, le numerose voci di mercato che lo vorrebbero lontano dalla Lazio nella prossima stagione. Non è però soltanto il giorno di Milinkovic-Savic in casa Lazio.

Gianluca Lapadula potrebbe lasciare il Genoa in estate. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, l' attaccante ex Pescara e Milan piace molto al Besiktas. Il club turco vuole capire la fattibilità dell' operazione e ha chiesto informazioni alla dirigenza rossoblu, che nella scorsa stagione ha sborsato 11 milioni di euro per l' attaccante.

La Cremonese ha comunicato di avere acquisito a titolo temporaneo dall' Atalanta le prestazioni sportive di Boris Radunovic. Nato a Belgrado il 26 maggio 1996, Radunovic è cresciuto nel Rad, uno dei club della capitale serba. Nell' estate 2015 si è trasferito all' Atalanta, debuttando in serie A nel maggio 2016.

La Fiorentina è infatti interessata al giocatore classe 1993, come confermato dall' agente del bianconero Carlo Volpi a ViolaNews.com : Ne hanno parlato. La risposta è scontata ... La trattativa dell' anno scorsa bloccata per il volere della Juve ? Magari quest' anno il ragazzo vuole giocare di più.

Il futuro di Andrea Ranocchia è nuovamente in bilico. Il centrale ex Genoa ha il contratto in scadenza con l' Inter nel 2019 e per questo motivo Cagliari e Bologna avrebbero chiesto informazioni alla dirigenza nerazzurra riguardo al giocatore.

Il Milan potrebbe finalmente riuscire a cedere Gustavo Gomez. Dopo i vari interessamenti di Boca Juniors, Udinese e Cagliari, il Palmeiras avrebbe presentato la prima proposta concreta al club rossonero : prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro.

Rafinha Alcantara è stato uno dei migliori giocatori dell' Inter nel girone di ritorno, la società nerazzurra ha deciso di non riscattare il suo cartellino dal Barcellona. L' Inter è effettivamente alla ricerca di un centrocampista, ma Rafinha non rappresenta la prima scelta della società meneghina. Anche perché il Barcellona al momento non ha intenzione di abbassare le pretese rispetto ai 35 milioni di euro che erano stati pattuiti per il suo riscatto a gennaio.

La telenovela Matias Silvestre, che è iniziata nei primi giorni di giugno. Secondo quanto riferito da Tg Parma, infatti, i crociati avrebbero trovato l' accordo di massima con la Sampdoria, che detiene il cartellino del difensore classe 1984.

Dopo aver saltato le visite mediche nella giornata di lunedì, Milinkovic-Savic si è presentato, in mattinata, alla Padeia, travolto dall' entusiasmo dei tifosi presenti che, dopo averlo ringraziato, l' hanno pregato di restare biancoceleste. Nonostante si sia materializzato alla Padeia, il futuro di Milinkovic-Savic è ancora tutto da scrivere. Al momento, lo stesso Milinkovic-Savic non arriva a due milioni di euro, a stagione, di stipendio.

Il Napoli, potrebbe decidere di investire su un giovane di grandi prospettive. Secondo Il Mattino, il nome giusto sarebbe quello del classe 2000 Kean. Di proprietà della Juventus, Kean è stato grande protagonista all' Europeo U19. Kean, lo scorso anno all' Hellas, è stato accostato a tanti altri club.

Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, il Chelsea sarebbe vicino a trovare l' accordo con Vecino. L' Inter, dovrebbe incassare circa 36 milioni di euro. Un sacrificio necessario per arrivare a Vidal. Il cileno, visto in maglia Juventus, pare ormai ad un passo dall' accettare la proposta nerazzurra.

In attesa di novità sul fronte Rugani, il Chelsea sta pensando a come rinforzarsi in altre reparti, in particolare a centrocampo. Secondo il Daily Mail, i Blues sarebbero sulle tracce di Kovacic. Il croato ha fatto sapere di voler lasciare il Real Madrid. Sarri, tecnico del Chelsea, sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Attenzione anche alla pista che porta a Ramsey dell' Arsenal, altro giocatore accostato alla nuova squadra di Sarri.

Cosa è successo ieri lunedì 30 luglio 2018

Virgilio Sport - 31-07-2018 | 11:55