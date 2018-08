Intervenuto a Radio Crc, il procuratore di Laxalt ha commentato la situazione del suo assistito : Il giocatore è soddisfatto del Mondiale che ha disputato, ora è tornato e inizierà la preparazione per la prossima stagione. Il profilo dell' uruguaiano è stato accostato al Napoli ma l' agente smentisce : Tutto ciò che so sull' interessamento del Napoli l' ho letto sui giornali, solamente se fossi io l' agente del giocatore.

Durante un' intervista al Mattino, Silvio Berlusconi ha ribadito il suo amore per il Milan : Seguo la squadra da tifoso e il mio cuore è sempre con i ragazzi, in qualsiasi caso. Sul possibile trasferimento di Gonzalo Higuain in rossonero Berlusconi commenta : Higuain è un campione vero, ma non so se il Milan lo acquisterà davvero.

La proprietà dei Red Devils starebbe addirittura pensando a un cambio di panchina quando manca poco più di una settimana all' inizio della Premier League. Sempre secondo il Sun, lo United starebbe pensando a Zinedine Zidane, che ha appena detto addio al Real Madrid.

Continua a tener banco il rebus sul futuro di Mario Balotelli. A interessarsi all' ex Nizza era stato anche il Parma, alla ricrca di un bomber a cui affidare l' attacco ma che sembra preferire un profilo di maggior esperienza come quello di Fabio Quagliarella. Ora che l' attaccante italiano è maturato e sulla pan chia giallonera siede Lucien Favre, allenatore di Balotelli al Nizza, la trattativa potrebbe concretizzarsi.

La Lazio ha ufficializzato gli acquisti del 29enne centrocampista croato Milan Badelj e del 23enne attaccante argentino Joaquín Correa. Questa la nota pubblicata sul sito ufficiale : La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Milan Badelj e di Carlos Joaquín Correa, quest' ultimo proveniente dalla società spagnola Sevilla Fútbol Club.

Il Parma è da tempo sulle tracce di Fabio Quagliarella ma nelle ultime ore avrebbe deciso di tentare l' affondo. Il Parma propone a Quagliarella un contratto biennale a cifre decisamente inferiori rispetto a quelle che percepisce a Genova ma la volontà dell' esperto attaccante potrebbe essere decisiva.

Clima teso in casa Udinese : dopo la gara contro il Leicester, Danilo ha avuto un' accesa discussione con il responsabile dell' area tecnica Daniele Pradé. Danilo è stato rispedito a Udine dove ha già iniziato ad allenarsi con gli altri giocatori che non rientrano nel progetto bianconero della prossima stagione.

Il nuovo patron del Bari, si presenta così in conferenza stampa dopo aver ricevuto dal sindaco Antonio Decaro il titolo sportivo della squadra da rifondare. Il Bari ha una storia composita. Ci sono nei 110 anni di storia molti anni belli e molti meno belli.

Giornata di mercato caldissima a Milano : il Milan tenta l' inserimento in extremis per Arturo Vidal. E un possibile ingaggio futuro di Antonio Conte da parte del Diavolo potrebbe agevolare il Milan nel clamoroso duello di mercato che si è aperto nelle ultime ore.

L' attaccante del Toronto Sebastian Giovinco in un' intervista a Tuttosport parla del possibile rientro in Italia : Sono molto sereno qua, anche se ogni tanto il fatto di poter tornare in Italia mi viene in mente, qualche riflessione l' ho avuta.

La pop star Madonna in un' intervista a Vogue Italia ha rivelato di aver considerato la Juventus come destinazione di suo figlio David Banda, 12 anni, ora invece allo Sporting di Lisbona. Mio figlio David, che il 24 settembre compirà 13 anni. È impossibile organizzarsi.

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso a margine dell' amichevole contro il Tottenham parla del possibile prossimo colpo dei rossoneri, e non nasconde più la sua voglia di allenare il Pipita : C' è poco da dire. Ci sono i dirigenti che ci stanno lavorando. Quando arriverà dirò quello che penso.

L' affare Toro - Krunic è a un passo dalla chiusura. Si attende quindi solo la risposta dell' Empoli alla richiesta di Acquah : il giocatore chiede 600mila euro e un contratto fino al 2022. Intanto sospiro di sollievo per Krunic, infortunatosi nel test amichevole con lo Spezia a Sarzana : il ko è molto meno grave del previso, non ci sono lesioni né alle ossa né ai legamenti.

Il presidente della Roma James Pallotta ha parlato al Messaggero di mercato a margine dell' amichevole contro il Barcellona : Sulla carta abbiamo la migliore squadra che io abbia mai avuto : Schick e Karsdorp sono tornati, Pastore, Marcano, Cristante e Kluivert sono tutti ottimi acquisti. L' obiettivo Suso : Se si crea un' opportunità la coglieremo ma non abbiamo bisogno di un' altra ala.

Luka Modric è il sogno proibito dell' Inter a meno di tre settimane dalla fine del calciomercato. Dalla Spagna i media confermano i contatti Modric - Inter, ma Marca parla di sogno impossibile : Quello che è certo è che né il Real Madrid né il giocatore hanno intenzione di interrompere il loro fruttuoso rapporto, per questo il sogno dell' Inter sembra impossibile. Ma i tifosi nerazzurri sognano un colpo alla Ronaldo.

Cosa è successo ieri martedì 31 luglio 2018

Offerta del Cagliari per Tonelli. Udinese, Nicolas arriva in prestito. Ufficiale: Vrsaljko è dell'Inter. Fiorentina, si sondano due piste sudamericane. Higuain al Milan, ecco cosa blocca l'affare. Genoa, fatta per Favilli. Sampdoria, si lavora al rinnovo di Praet. Zaza-Toro, pericolo spagnolo. Sturaro piace alla Fiorentina. Bacca piomba a Casa Milan. Inter costretta a un doloroso sacrificio. Milan, nome a sorpresa per il centrocampo. L'Arsenal fissa il prezzo di Lucas Perez. Napoli, Ancelotti toglie dal mercato Ounas. Parma, conferme per Destro. Hellas, Grosso pesca in casa Milan. Fiorentina, Rincon si allontana. Benevento, scambio in vista con il Foggia. "Ronaldo flop? Tutta colpa dei giornalisti". Torino, passi avanti per Juan Jesus. Roma, Kluivert pensa già al Barcellona. Roma, frenata per N'Zonzi. Milan: altro scambio in vista. Witsel è tornato in Europa. Sirene inglesi per Iago Falque. Puscas è ancora in bilico. Milan, si tratta per un altro colpo a zero. La Spal bussa a casa Milan. Milinkovic-Savic ha fatto la sua scelta. Opzione bianconera per Lapadula. Radunovic giocherà a Cremona. Fiorentina, non solo Pjaca dalla Juve. Due club di Serie A su Ranocchia. Milan, Gomez può finalmente partire. Inter, un vecchio pallino nel mirino. Silvestre, firma in arrivo. Lazio, Milinkovic-Savic fa le visite. Napoli, spunta un bianconero per l'attacco. Inter, Vecino ai saluti. Chelsea, Sarri pensa a Kovacic.

Virgilio Sport - 1-08-2018 | 14:00