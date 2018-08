Luka Modric vuole l' Inter. In pochi giorni tutto è cambiato in casa nerazzurra : solo lunedì il Biscione aveva il cartellino di Arturo Vidal in mano. L' Inter si è così defilata dalla corsa a Vidal e adesso attende novità dalla Spagna. In caso sfumasse il grande sogno, l' Inter avrebbe pronta un' alternativa, un mister X ancora anonimo, che i nerazzurro stanno seguendo e non vogliono bruciare rivelandone il nome. L' età potrebbe essere un vantaggio per l' Inter.

Andriy Shevchenko approva il trasferimento di Gonzalo Higuain al Milan : Higuain non assomiglia a me, non assomiglia agli attaccanti del passato del Milan. E questo non sarà un problema per il Milan. Il Milan è stato la casa dei top player per tanti anni, non posso immaginare che abbiano dimenticato.

Asse Milano - Parma bollente. Secondo la Gazzetta dello Sport, l' Inter sta per ufficializzare tre movimenti in uscita, tutti in direzione del club ducale. L' attaccante francese, nella scorsa stagione in prestito allo Sparta Praga, cerca il rilancio nel club che l' ha più valorizzato dopo anni bui.

Alberto Grassi non tornerà alla Spal. Il centrocampista di proprietà del Napoli, che ha vestito la maglia del club di Ferrara nella scorsa stagione, è ormai a un passo dal Parma dopo l' incontro, conclusosi positivamente, tra il suo agente e il club ducale. Gli estensi ora vanno a caccia di un' alternativa : in pole c' è il centrocampista del Sassuolo Missiroli, Duncan, e il granata Obi.

Cristiano Ronaldo vuole Marcelo alla Juventus. A parte Marcelo, gli obiettivi della Juventus riguardano soprattutto il centrocampo : Paul Pogba e Sergey Milinkovic-Savic continuano ad essere nel mirino della Vecchia Signora, anche se per un loro arrivo servirà un sacrificio. Torino è casa mia, la Juventus è casa mia, sono felice di essere tornato, le parole dell' ex capitano del Milan, accolto freddamente dai tifosi della Juventus.

Cosa è successo ieri giovedì 2 agosto 2018

Virgilio Sport - 3-08-2018 | 09:55