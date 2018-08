Sfumato Alberto Grassi, passato al Parma, la Spal sta valutando un profilo adeguato per il centrocampo a disposizione di Leonardo Semplici. In pole resta Missiroli, in uscita dal Sassuolo. Poi l' altro neroverde Duncan e il torinista Obi.

L' attaccante del Milan Suso in un' intervista a Marca ha parlato dell' addio del capitano rossonero nella scorsa stagione, che dopo un solo anno a Milano è tornato alla Juventus. Torna alla Juventus perché ha sempre sentito di aver fatto un passo indietro firmando per il Milan, che poi però ammette : Perdiamo leadership ed esperienza. Dico sempre che amo il Milan e la mia famiglia è molto felice. Sarà una gioia dire che sono stato un giocatore importante del Milan.

Restano indietro sia il Parma sia il Bologna : i crociati seguono da tempo il giocatore, ma ormai troppo tardi. Il presidente dell' Empoli Corsi, in un' intervista a Tuttomercatoweb, ha confermato che Silvestre deciderà tra 24 - 48 ore la sua destinazione.

L' Inter irrompe nella corsa al brasiliano Bernard. L' ex giocatore dello Shakhtar Donetsk, nelle ultime settimane era stato corteggiato dal nuovo direttore sportivo del Milan Leonardo : il dirigente rossonero aveva strappato un accordo di massima con gli agenti dell' esterno offensivo ma ha dovuto frenare la trattativa perché prima di concludere deve realizzare alcune cessioni per liberare lo spazio in rosa.

Il Torino è tornato a mettere gli occhi su Olivier Ntcham, francese di origini camerunesi di 22 anni esploso al Genoa e ora al Celtic.

Cosa è successo ieri sabato 4 agosto 2018

Luciano Spalletti non si nasconde più. L'Inter trema, parole d'addio da un big. Lucarelli lascia la porta aperta al sogno. Napoli travolto, De Laurentiis compra e accusa. Il Milan non si ferma, spunta un clamoroso tentativo. Parma, spunta l'alternativa a Grassi. Faggiano, grido di allarme. Seedorf diventa un Leone. Ancelotti prepara la rivoluzione in attacco. Inter, futuro in bilico per Vecino. Juve, decisione a sorpresa di Rugani. Soriano-Atalanta: ad una condizione. Roma, nome nuovo per il centrocampo. Milan, non solo il Chelsea su Bernard. Assalto al 'pupillo' di Allegri, la Juve vacilla. Colombatto la chiave per Letizia. Milan Skriniar adesso spiazza tutti. Su Saponara si intromette il Cagliari. Pietro Iemmello, il nodo è l'ingaggio. Il flop è totale: André Silva resta nudo. Galano inizia una nuova avventura.

Virgilio Sport - 5-08-2018 | 11:55