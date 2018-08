Blitz segreto di Miralem Pjanic a Milano : il centrocampista della Juventus, di rientro dalla tournée negli Stati Uniti, ha incontrato il suo nuovo entourage, guidato dall' agente Fahli Ramadani, per discutere e decidere il suo futuro. Ecco quindi che l' incontro milanese è stato seguito con attenzione dall' ad bianconero, che potrebbe lasciar partire Pjanic ma solo a determinate condizioni. Allo stesso tempo, Pjanic è pronto a intavolare le trattative per il rinnovo di contratto.

Il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha commentato il possibile acquisto di Andrea Bertolacci dal Milan : In mezzo siamo a posto così. Poche parole che chiudono probabilmente in maniera definitiva le porte al centrocampista.

Il Torino è alla ricerca di un attaccante che possa sostituire o affiancare Belotti. Dato il futuro incerto di Niang, la società granata si è messa al lavoro per individuare il profilo ideale e pare averlo trovato in Moussa Konatè.

L' ex punta del Chieti Maurizio Tacchi, è pronto per un' esperienza in panchina, in prima linea, dopo anni da vice allenatore con Pagliari. Spero di trovare qualcuno che mi possa dare un' occasione, d'altronde ho la mia professionalità da poter vendere.

Nuova pretendente per Gonalons. Il Marsiglia dell' ex allenatore giallorosso Garcia sarebbe sulle tracce del centrocampista ex Lione che, al momento. Gonalons è reduce da una stagione negativa con la casacca della Roma e sarebbe stato invitato a cercarsi una nuova sistemazione.

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Cassano è tornato a parlare del suo futuro : Bologna, Parma, Torino, Sassuolo : lì andrei a zero, non voglio soldi, se ne riparla alla fine. Se a settembre, mi iscrivo al Corso di Coverciano, voglio rimanere nel calcio.

Dopo aver piazzato Kalinic, il Milan potrebbe presto salutare anche André Silva. Il Siviglia sarebbe molto interessato al portoghese, agente del giovane bomber rossonero. Il club spagnolo punta ad un prestito con diritto di riscatto. Dovesse partire André Silva, il Milan potrebbe anche decidere, clamorosamente, di trattenere Bacca, così da avere tre punte in rosa.

Lopetegui, non pare intenzionato a salutare Modric. A poche ore dalla sfida con la Roma per la International Champions Cup, il tecnico del Real Madrid ha parlato del futuro del croato : Il presidente ha parlato chiaramente. Modric è felice e giocherà meravigliosamente.

Alla vigilia della sfida, valida per la International Champions Cup, con il Real Madrid, Di Francesco ha fatto il punto della situazione in casa Roma : Credo sia stato una tournée positiva, per l' organizzazione e la qualità dei campi. Una battuta anche sul mercato : Il mercato non è chiuso.

Alle prese con i dubbi di Modric, il Real Madrid sta per abbracciare Courtois. Il portiere ha già fatto sapere a Sarri che vuole lasciare il Chelsea e diventare il nuovo portiere titolare dei blancos. Chelsea che, saranno costretti a trovarsi un nuovo portiere.

Attualmente in forza al Monaco, l' ex Lazio è un vecchio pallino dell' Inter che, lo scorso anno, aveva provato, in tutti i modi, a portare a Milano il bomber senegalese. Keita è extracomunitario, di fatto, all' Inter c' è un solo posto a disposizione. Inizialmente l' Inter ha tentato di inserire nella trattativa Antonio Candreva ma il club monegasco ha risposo un secco no, costringendo il club nerazzurro a cercare altre soluzioni per l' esterno della Nazionale.

Cosa è successo ieri lunedì 6 agosto 2018

Lo Spezia prepara il colpo doppio. Kovacic manda un messaggio alle milanesi. Ronaldo-Juventus, la rivelazione di Buffon. Parma-Thereau, i conti non tornano. La Spagna chiama il Milan, in due verso l'addio. Bernard beffa Inter e Milan. Intrighi e contropartite clamorose: due grandi d'Europa sognano Pogba. Leonardo gela i tifosi: "Non possiamo sognare". Stankovic: "Modric all'Inter più importante di CR7". Cagliari, un rossonero nel mirino. Chiellini: "Dispiaciuto per Caldara". Perotti: "Suso vieni a giocare nella Roma". La Juventus prenota tre top player del futuro. Dembele rifiuta l'Inter. Murgia più lontano dalla Lazio: Spal alla finestra. Dalla Liguria: Parma-Foggia per Galabinov. Roma, asse incandescente con il Torino. L'Inter si sente Modric in tasca: "Offerta irrinunciabile". Udinese, si punta a Pinamonti. Lazio, sei club vogliono Milinkovic-Savic. Roma, si avvicina Samassekou. L'Arsenal punta un esterno del Milan. Cassano pronto a tornare: "Sono al 110%". Cerci, non c'è solo il Frosinone. Mourinho perde e s'infuria con la società. Inter, nuova opzione per Joao Mario.

Virgilio Sport - 7-08-2018 | 10:35