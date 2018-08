In attesa di diventare il bomber della Juventus, Cristiano Ronaldo si mette in luce come uomo mercato. Inoltre un suo recente messaggio social indirizzato a Ronaldo ha subito animato i tifosi su un suo possibile sbarco sotto la Mole. A 10 giorni dalla fine del mercato i tempi sono stretti ma dopo la trattativa Ronaldo nulla è impossibile. È l' ultimo ad andarsene dal campo ? È vero, spesso arrivavo negli spogliatoi e Cristiano era già cambiato a lavorare in palestra.

Kevin Malcuit è un nuovo giocatore del Napoli. Il club partenopeo ha annunciato l' acquisto a titolo definitivo del terzino classe 1991. La società di Aurelio De Laurentiis verserà una cifra intorno ai 13 milioni al Lille : Benvenuti, Kevin.

Diego Armando Maradona si sfoga amaramente sui social : all' ex Pibe de Oro sarebbe piaciuto che il suo nome fosse circolato per la panchina dell' Argentina, per il momento affidata ad interim a Lionel Scaloni dopo il fallimento di Sampaoli al Mondiale in Russia. Questa la risposta di Chavo : Adoro Maradona, mio figlio per la festa del papà mi ha regalato una foto di Diego che alza la coppa in Messico. Ho un bambolotto di Maradona e una foto con lui sulla mia scrivania nell' 85.

Maurizio Sarri non riesce a nascondere il proprio disappunto per l' ennesima domanda su Courtois dopo l' amichevole con il Lione. Pensavo di essere qui per parlare della partita e invece mi chiedete subito di Courtois. Non so niente su Courtois e nemmeno su Kepa.

Il club rossonero ha praticamente chiuso il colpo Tiemoué Bakayoko, centrocampista francese del Chelsea in uscita dal club londinese dopo l' addio di Conte e l' arrivo di Sarri. Bakayoko, ha disputato 29 partite nella scorsa stagione in Inghilterra : può giocare sia da mezzala che davanti alla difesa ed è un giocatore di sostanza alla Kessie. L' altro nome caldo accostato al Milan nelle ultime ore è quello di Julian Draxler, in grado grazie alla sua versatilità di coprire più ruoli in campo.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito in un' intervista al Corriere della Sera alza la posta per Sergey Milinkovic - Savic : Di certo non spingo per venderlo, il 29 agosto, rifiutai un' offerta da 110 milioni di euro. A quanto è stato venduto Pogba al Manchester ? 105 più cinque ? E allora Milinkovic vale di più, perché è molto più chiaro.

Secondo Sportitalia, si sarebbero intensificati i contatti tra il ds degli emiliani Faggiano e gli agenti dell' attaccante del Genoa Gianluca Lapadula, che avrebbe espresso la sua preferenza per il club gialloblu rispetto all' Udinese, l' altra pretendente all' italo peruviano. L' eventuale arrivo dell' ex Milan non escluderebbe l' approdo nei crociati di Moise Kean, che resta sempre un' ipotesi caldissima.

La Juventus non ha prenotato Federico Chiesa. Il Corriere dello Sport riporta la smentita ufficiosa della Fiorentina sulle indiscrezioni circolate negli scorsi giorni su un presunto diritto di prelazione per il cartellino del gioiello viola.

Torna a scaldarsi la pista Roberto Pereyra per il Torino. L' ex giocatore della Juventus, attualmente al Watford, è la prima opzione nel caso dovesse partire Daniele Baselli, su cui è tornato forte il Milan. Se arrivasse un' offerta importante, Cairo potrebbe decidere di vendere l' Azzurro e rivolgerebbe quindi l' attenzione al Tucu, un elemento che Mazzarri conosce bene per la sua esperienza in Premier, tanto che il mister toscano lo ha inserito al primo posto nella sua lista acquisti.

La Spal continua la ricerca a una mezzala : sfumati Obi e Grassi, entrambi molto vicini al Parma, le prime alternative per i ferraresi restano Simone Missiroli e Alberto Murgia. Ma Vagnati guarda anche all' estero : secondo la Nuova Ferrara , gli estensi stanno seguendo con attenzione la situazione di Nemanja Radoja , centrocampista serbo in rotta con gli spagnoli del Celta Vigo. è a Vigo da quattro stagioni e può anche ricoprire il ruolo di centrale difensivo.

Miralem Pjanic verso la permanenza a Torino. Si fa calda la trattativa per il rinnovo del contratto del centrocampista bosniaco : la Juventus vuole blindarlo, ed è pronta a venire incontro alle richieste del giocatore. Il contratto potrebbe essere prolungato fino al 2023.

Modric ha da giorni l' intesa con l' Inter per il contratto : 10 milioni di euro netti per 4 anni. Una eventualità che aumenterebbe, le chance di vedere Modric a Milano entro il fine settimana. Il tecnico dei madridisti Lopetegui insiste sul fatto che il giocatore resterà in Spagna : Di Modric ho già parlato. Sia lui che Modric sono felici di essere qui.

Cosa è successo ieri martedì 7 agosto 2018

Un anno fa l'addio alle piste: ora Usain Bolt cambia vita. Carlo Ancelotti, battuta su Sarri. Mandzukic, post galeotto con Modric: è bufera social. Milan, c'è Bakayoko: ma il sogno resta Milinkovic. Torino-Krunic, spunta un altro indizio. Il Frosinone riempie la porta. Galabinov vuole solo il Parma. Chelsea, c'è pure il portiere. Il Real Madrid libera Kovacic: Milan beffato, Inter preoccupata. Juventus, occhi in casa Spurs. Tre nomi per il centrocampo della Spal. Udinese, Pradè allo scoperto sul mercato. Carlos Sanchez verso la Premier. Modric-Inter, il Real 'minaccia' i nerazzurri. Benevento, un difensore verso la Sampdoria. Milan beffato, Kovacic a un passo dalla Premier. Milan scatenato: sogna un nuovo colpo alla Higuain. Samp, contatti per Saponara. Fiorentina, Battaglia ha deciso il suo futuro. Juve, incontro segreto con Pjanic: cambia tutto. Perinetti allo scoperto su due rossoneri. Torino, nuovo nome per l'attacco. Maurizio Tacchi si candida per una panchina. Roma, il Marsiglia punta Gonalons. Cassano scatenato: "Non voglio soldi". Milan, il Siviglia vuole André Silva. Lopetegui insiste: "Modric è felice". Di Francesco: "Il mercato non è chiuso". Courtois al Real, Chelsea su Oblak. Inter, trattativa lampo: è fatta per il colpo a sorpresa.

Virgilio Sport - 8-08-2018 | 13:00