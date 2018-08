A poche ore dalla fine del mercato inglese, si blocca a sorpresa l' affare tra Juventus e Watford per il trasferimento di Stefano Sturaro in Premier League. Il Watford voleva effetturare un prestito secco, mentre la Vecchia Signora preferiva inserire un diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro.

Tutto è pronto per l' assalto del Real Madrid a Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio ha cominciato a seguire su Instagram il profilo del club campione d' Europa, tra i quali Marcelo, Modric e Sergio Ramos. È il preludio all' offensiva che il club iberico sferrerà nelle prossime ore : come riportato da Il Corriere dello Sport, nella giornata di mercoledì è andato in scena un faccia a faccia tra il centrocampista serbo ed il direttore sportivo della Lazio Igli Tare.

Il tecnico del Manchester United José Mourinho è livido a poche ore dalla chiusura del mercato inglese : Se succederà qualcosa, in entrata o in uscita ? Per quanto ne so, no. Il mercato chiude oggi e non sono fiducioso. Gli unici rinforzi arrivati finora sono Fred e Dalot.

La Fiorentina ha definito l' acquisto di Edimilson Fernandes, prelevato dal West Ham in prestito oneroso per un milione di euro con diritto di riscatto fissato ad altri 8.5 milioni. Classe 1996, si giocherà il posto a centrocampo con Norgaard, Benassi, Veretout e Gerson.

Thibaut Courtois ha salutato su Instagram i suoi ormai ex tifosi del Chelsea : Vorrei esprimere la mia gratitudine per i quattro anni fantastici che ho passato qui : il Chelsea avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Il portiere belga passato al Real Madrid ha però ricevuto come risposta una valanga di insulti da parte dei tifosi Blues, e ha deciso di cancellare il post.

L' ex attaccante del Genoa Giuseppe Rossi, continua ad aspettare un' offerta importante da club di serie A. Queste le parole a RMC Sport del suo agente Andrea Pastorello : Ha già rifiutato varie squadre, non solo in A. Stiamo lavorando per trovare una soluzione che possa soddisfarlo.

La Lazio continua a corteggiare Manuel Lazzari, in vista di una sempre più probabile partenza all' estero di Dusan Basta. La Nuova Ferrara ha riportato l' offerta dei biancocelesti alla Spal : il cartellino di Di Gennaro più un robusto conguaglio economico. Gli estensi sono interessati però a un altro centrocampista della Lazio, Alessandro Murgia.

Tra i tanti a partire in casa Ascoli potrebbe esserci anche il centrocampista ghanese Bright Addae. L' ex Gubbio, 25 anni, quattro stagioni nelle Marche, è in scadenza di contratto nel 2019 e sarebbe pronto a fare le valigie : su di lui ci sono Brescia, Foggia e Lecce. Addae ha esordito contro il Ghana l' 11 agosto 2010, in un' amichevole contro il Sudafrica.

Il Torino ha rifiutato un' offerta del Besiktas per Adem Ljajic. Il club turco, riporta la Gazzetta dello Sport, aveva proposto ai granata un prestito con diritto riscatto : no di Urbano Cairo. Per il secondo il Toro punta a un prestito secco, si aspetta la risposta del Wba.

L' ex portiere del Milan Christian Abbiati in un' intervista alla Gazzetta dello Sport benedice la nuova gestione rossonera : Maldini e Leonardo sono due amici e due grandi professionisti. Parole dure nei confronti della proprietà cinese, e di Vincenzo Montella : Il mio errore è stato quello di fare paragoni con il vecchio Milan, dove avevo punti di riferimento certi. Montella ? È stato un mezzo disastro. Poi un consiglio a Elliott : Si tenga stretto Gattuso.

Luka Modric vuole l' Inter a tutti i costi, ed è pronto ad andare al muro contro muro con il Real Madrid. Modric ripeterà a Florentino che ha bisogno di nuove motivazioni, e che ha già scelto il nerazzurro. L' Inter resta alla finestra speranzosa : proprio venerdì i nerazzurri saranno a Madrid per l' amichevole contro l' Atletico : magari per allora se ne saprà di più. Luka Modric ha cominciato il suo precampionato.

Mario Balotelli risponde su Instagram ad alcuni tifosi sul suo possibile futuro. Dopo la rottura con il Nizza, SuperMario non ha ancora sciolto i propri dubbi. Negli scorsi mesi era stato accostato al Napoli, ma la trattativa non è mai partita : Perche non vengo al Napoli ? Penso che questa domanda sia più appropriata se fatta al tuo presidente.

