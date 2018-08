L' agente del centrocampista della Juventus Stefano Sturaro, ha parlato della situazione del suo assistito, ormai in procinto di vestire la maglia dello Sporting. Decisivo Ronaldo : Sicuramente le parole di Ronaldo sullo Sporting e il calcio portoghese sono state determinanti.

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero in un' intervista al Corriere dello Sport parla a ruota libera del calcio italiano : Lotito è il numero uno. Pallotta è un miracolato, è padrone di un sogno più grande di lui. Prima della Roma chi c ... lo conosceva ? Dicono che ha chiesto 800 milioni a chi voleva la Roma : affari suoi. Prima o poi gliela soffierò, la Roma.

Il Benevento non ha nessuna intenzione di privarsi di Nicolas Viola, ed è pronto a rinnovargli il contratto in scadenza tra un anno. Secondo quanto riporta ottopagine.it , nelle ultime ore c' è stato un ulteriore incontro con il presidente Vigorito , che gli ha proposto un' offerta allettante per restare in giallorosso.

Moise Kean è uno dei pezzi più pregiati della Juventus in uscita. Secondo quanto riportano i media friulani, l' Udinese sta trattando con i bianconeri la cessione del giocatore sulla base di un acquisto a titolo definitivo a 20 milioni, con re compra a 30 in favore della Vecchia Signora. Una mossa che ricalcherebbe quella fatta con Mandragora e metterebbe in difficoltà le altre pretendenti , Parma in primis. Ma sul classe 2000 ci sarebbe anche il Nizza, pronto a fare la sua offerta.

La società del presidente Luca Campedelli ha acquistato, in prestito fino al 30/06/2019 con diritto di riscatto le prestazioni sportive del portiere Adrian Semper dalla Dinamo Zagabria. Nato a Zagabria il 12 gennaio 1998, Adrian Semper muove i primi passi da portiere in uno dei settori giovanili migliori d' Europa, quello della Dinamo Zagabria. Nella scorsa stagione si è messo in mostra totalizzando 24 presenze, con la maglia della Lokomotiva Zagabria, club affiliato alla Dinamo Zagabria.

Gareth Bale, Sergio Ramos, Marcelo e Toni Kroos : Luka Modric, il giocatore migliore del Mondiale, non c' è. Intanto i contratti tra l' entourage del calciatore e le due squadre sono continui : prima del fatidico incontro, in cui Modric chiederà la cessione i rappresentanti del giocatore e il braccio destro del presidente Sanchez si riuniranno per mettere sul tavolo le proposte.

Ola Aina è sempre più vicino al Torino. Il terzino di proprietà del Chelsea è stato avvistato in città : lo riporta il Corriere di Torino. Sono le 11 di ieri mattina e Ola Aina, difensore del Chelsea, cammina sotto i portici, nel cuore di Torino. È il palazzo dove abita Afriyie Acquah, centrocampista del Torino. Con Aina ci sono anche l' agente Paolo Busardò e Pantaleo Longo, il segretario del Toro, è quanto scrive il Corriere.

Stefano Sturaro lascia la Juventus dopo 3 anni. Sfumato giovedì il trasferimento in Premier League, al Watford, i bianconeri hanno trovato un accordo con lo Sporting di Lisbona : prestito secco per l' ex Genoa, che in giornata volerà a Lisbona per le visite mediche di rito.

L' affare Malcom - Roma è sfumato a causa della ripicca di un agente. La verità è che abbiamo deciso di non portare Malcom in giallorosso perché la Roma non si è comportata bene con noi. Poi la Roma l' ha fatta chiudere ad un altro agente, contro il quale. La Roma si era comportata male con noi dieci giorni prima con l' affare Fuzato. E poi sempre nello stesso affare Malcom, Monchi aveva coinvolto altri intermediari. Oggi comunque Malcom è felice di essere un nuovo rinforzo del Barcellona.

Cosa è successo ieri giovedì 9 agosto 2018

Milan, Cutrone rinnova: a breve l'ufficialità. "Dirigenti del Real Madrid in Italia per Icardi". Milan: il Sassuolo è più vicino a Locatelli. Ufficiale, Kalinic all'Atletico Madrid. Pjaca si presenta ai tifosi. Balotelli, da Nizza un indizio sul futuro. Antognoni promuove Pjaca. Svolta Roma-Suso: incontro sospetto a Trigoria. Perez avverte Modric e l'Inter. Sturaro-Watford, si blocca tutto. Milinkovic-Savic, sviluppi clamorosi: la mossa del giocatore. Mourinho svuotato: "Arriva qualcuno? No". Fiorentina, preso Edimilson. Chelsea, Courtois travolto dagli insulti. Giuseppe Rossi, "rifiutati 12 club". La Lazio offre Di Gennaro più soldi per Lazzari. Foggia e Lecce in lizza per Bright Addae. Il Torino rifiuta un'offerta per Ljajic. Abbiati: "Montella, un disastro". Modric pazzo di Inter: va al muro contro muro. Balotelli: "No Napoli? Chiedete a De Laurentiis".

Virgilio Sport - 10-08-2018 | 11:10