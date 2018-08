Il Betis si fa avanti per Joao Mario. Il club di Siviglia ha fatto un' offerta all' Inter : un prestito con riscatto obbligatorio al realizzarsi di determinate condizioni. Il Biscione chiede almeno 28 milioni di euro per il centrocampista portoghese, per non fare minusvalenza.

Juan Jesus resta a Roma, secondo il suo agente Roberto Calenda. In una intervista alla Gazzetta dello Sport, il procuratore del difensore brasiliano sembra chiudere definitivamente le porte al Torino. Juan non è sul mercato e non ha rifiutato nessuno semplicemente perché rimane giallorosso. Se mi riguardo Roma - Barcellona trovo Juan titolare e autore di una grandissima prestazione di fronte a Messi. Poi appena Juan sbaglia una minima cosa arriva sempre una pioggia di critiche.

Il Milan continua a sognare il colpo ad effetto a centrocampo, nonostante la sessione di mercato estiva sia ormai agli sgoccioli. Nella giornata di venerdì, svela Tuttosport, è andato in scena a Cortina un incontro tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e alcuni rappresentanti di Elliott, il fondo statunitense proprietario del Milan, per discutere del possibile trasferimento di Sergey Milinkovic-Savic nella società meneghina.

Tiemoué Bakayoko è un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista francese di origini ivoriane arriva dal Chelsea con la formula del prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a quota 35. Bakayoko è arrivato su precisa richiesta di Gattuso, nella scorsa stagione tra i rossoneri più utilizzati.

Danilo Soddimo non è sceso in campo domenica nella partita peraltro persa dal Frosinone contro il SudTirol in Coppa Italia. Il futuro del centrocampista è infatti lontano dai ciociari : secondo quanto riporta Ciociaria Oggi, il Lecce ha presentato un' offerta ufficiale per il giocatore. Soddimo sta per lasciare il Frosinone dopo cinque stagioni e mezzo e 13 gol in 147 partite.

Sta aumentando l' interesse del Torino per Sergi Samper, centrocampista di 23 anni di proprietà del Barcellona in cerca di rilancio. Il catalano, è reduce da una serie di prestiti poco fortunati al Granada e al Las Palmas, soprattutto a causa di alcuni infortuni muscolari e alla caviglia. Secondo Tuttosport, Samper preferisce i granata alla Sampdoria, l' altro club italiano interessato.

L' Inter ha preso Keita Baldé Diao. Speriamo in una grande avventura con l' Inter, pronto a dare il via alla sua seconda avventura italiana. Per i nerazzurri resta sempre sullo sfondo il sogno Modric : il centrocampista croato continua a pressare la dirigenza del Real Madrid, ma Florentino Perez sembra per ora irremovibile. Un colpo a centrocampo dei blancos potrebbe però cambiare tutto : l' Inter resta alla finestra speranzosa.

La Roma, riporta la Repubblica, ha inviato la prima offerta formale al Siviglia per Steven N' Zonzi : 25 milioni di euro che però hanno lasciato freddo il club andaluso, che si aspetta qualcosa di più. Entro martedì Monchi proverà a chiudere : il francese ha già detto sì al quadriennale da 3 milioni più premi offertogli dalla Roma.

Secondo quanto riporta Tuttosport, i bianconeri non sono soddisfatti delle offerte di Parma, Monaco e Udinese e stanno pensando di bloccare fino al prossimo mercato invernale il classe 2000, in attesa di una situazione di mercato più favorevole per la cessione. La dirigenza della Juve incontrerà nelle prossime ore Mino Raiola per definire il tutto.

Cosa è successo ieri domenica 12 agosto 2018

