L' Empoli non si ferma ad Acquah. Dopo l' arrivo ormai certo del centrocampista del Torino, gli azzurri hanno messo nel mirino un altro mediano. Secondo la Gazzetta dello Sport, i toscani si sono buttati sull' islandese Bjarnason dell' Aston Villa.

Dopo l' ingaggio di Simone Missiroli dal Sassuolo, la Spal vuole completare la sua rivoluzione a centrocampo e sta stringendo i tempi per il regista del Torino Mirko Valdifiori. Viviani è in uscita e lo conferma la panchina a La Spezia : secondo la Nuova Ferrara è in dirittura di arrivo la trattativa per lo scambio con i granata.

L' Inter continua a credere nell' arrivo di Luka Modric, nonostante la sessione estiva di mercato sia ormai agli sgoccioli. Modric cercherà di far valere ancora una volta il patto d'onore con Perez, che però dopo gli addii di Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo non vuole un altro colpo all' immagine dei campioni d' Europa. Già il fatto che uno che ha vinto la finale di Champions si sia interessato a noi e gli sia piaciuta l' idea di vestire i colori dell' Inter.

Samuel Eto o non ha alcuna voglia di smettere. A 37 anni, l' ex attaccante dell' Inter ha chiuso il suo rapporto con i turchi del Konyaspor dopo sei mesi, 14 partite e 6 gol, ed è pronto a rimettersi alla prova in Medio Oriente. È il quattordicesimo club di Eto o, che in carriera ha segnato oltre 400 reti tra società e Nazionale.

L' arrivo di Keita e il no di Antonio Candreva al Monaco tolgono drasticamente spazio a Yann Karamoh. Secondo quanto riporta Sportitalia, l' Inter vuole mandare il franco- ivoriano in prestito per permettergli di giocare con più continuità : le pretendenti al giocatore non mancano, e davanti a tutte ci sarebbe il Parma.

È arrivata l' offerta del Real Madrid per il centrocampista bosniaco della Juventus, accostato a diversi club in questa sessione estiva di calciomercato tra Barcellona, Chelsea e Manchester City. Quest' anno speriamo di fare grande cose insieme # finoallafine @ juventus.

Il Milan stringe i tempi per portare alla corte di Gennaro Gattuso Samu Castillejo, l' ala del Villarreal considerata da Leonardo il perfetto vice Suso. Il colombiano ai saluti libera i rossoneri da un pesante ingaggio da 4 milioni di euro l' anno.

Joao Mario rischia di diventare un problema per l' Inter. Il centrocampista portoghese continua a rifiutare le destinazioni che gli propongono gli uomini di mercato nerazzurri : dopo il no ai club inglesi, è arrivato anche il diniego al Besiktas.

La cessione di Roberto Inglese al Parma agita il mercato del Napoli in questi ultimi giorni di mercato. Praticamente impossibile la pista che porta all' attaccante del Psg Edinson Cavani, tutti gli occhi sono puntati su Andrea Belotti. Secondo indiscrezioni provenienti da Napoli, De Laurentiis avrebbe presentato tra i 50 e i 60 milioni di euro per il Gallo, che però Urbano Cairo ha rifiutato. Belotti è considerato imprescindibile da Walter Mazzarri, e i granata adesso lo ritengono incedibile.

Cosa è successo ieri lunedì 13 agosto 2018

Napoli: tre nomi per l'attacco. Inter, Braida allontana Rafinha. Inter: Keita è ufficiale. Spal: è fatta per Missiroli. Parma: doppio colpo in entrata. Giallo Balotelli, spunta un nuovo club di serie A. Il Milan cede Locatelli al Sassuolo. Zaza può sostituire Balotelli. Cataldi vicino al Frosinone. Il Genoa rivuole Bertolacci. Kalinic avrà la 9 di Fernando Torres. Thiago Silva: "Niente Milan". Il Barcellona manda un messaggio a Pogba. Giampaolo: "Servono tre, quattro acquisti". Modric convocato dal Real. Joao Mario, si fa avanti il Betis. L'agente di Juan Jesus gela il Torino. Milan pazzo di Milinkovic-Savic, mossa a sorpresa dei rossoneri. Milan, ecco Bakayoko. Soddimo va a Lecce. Il Torino insiste per un centrocampista del Barça. Inter, è ufficiale il colpo in attacco. Roma, offerta ufficiale per N'Zonzi. Juve, giravolta su Kean.

Virgilio Sport - 14-08-2018 | 14:00