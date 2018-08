Calciomercato: tutte le notizie e trattive LIVE - Virgilio Sport

I frenetici ultimi giorni della sessione estiva.

Cosa è successo ieri martedì 14 agosto 2018

Crotone, per l'attacco c'è Spinelli. La Salernitana pesca ad Avellino. Parma, Ceravolo verso il ritorno in B. Juventus, Marcelo tiene aperta la porta. André Silva rinnega tutto. Modric, Spalletti fa un passo indietro. Chievo, c'è anche Barba. Parma, altri tre acquisti in arrivo. Il Torino gongola, è asta per Acquah. Modric non si arrende, l'Inter torna a sperare. Belotti-Napoli, De Laurentiis dice tutto. Il Valencia fa tris, Zaza verso l'addio. Inter, Spalletti rinnova fino al 2021. La Sampdoria si muove per Niang. Intesa Barcellona-Sassuolo, arriva Marlon. Darmian: "Voglio giocare di più". Gasperini furioso con l'Atalanta. Ancora un colpo per la Roma: preso un campione del mondo. Empoli, nel mirino Bjarnason. Spal: in arrivo Valdifiori dopo Missiroli. Modric, il grande gesto nei confronti dell'Inter. Samuel Eto'o va a segnare in Qatar. Parma scatenato, c'è anche Karamoh. Juventus, è arrivata l'offerta del Real per una stella. Milan: preso il vice Suso, via Bacca. Inter, Joao Mario ceduto o fuori rosa. Napoli, offerta per Belotti: Cairo alza il muro.

Virgilio Sport - 15-08-2018 | 09:30