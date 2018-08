Perso Bartosz Salamon, andato al Frosinone, la Spal pensa a Luca Caldirola per rinforzare il reparto difensivo. Il centrale ex Darmstadt, cresciuto nelle giovanili dell' Inter, ha deciso di lasciare il Werder Brema per ritornare in Italia.

In casa Inter è stata la giornata di presentazione di Sime Vrsaljko. Il terzino croato ha parlato del possibile arrivo di Modric : Luka è un mio amico e per il rispetto che ho non gli ho chiesto cose private. Deve decidere alcune cose e non è giusto che sia io a parlare per lui.

È ancora tutto da decidere il futuro di Moise Kean. La Juve è pronta a cedere l' attaccante a titolo definitivo o in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei bianconeri. Non mancano, poi, le offerte in Spagna e in Francia dove il mercato chiude il 31 agosto.

Il Torino fa sul serio per Marko Grujic. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha presentato un' offerta ufficiale al Liverpool per il centrocampista serbo : prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro. Una proposta che, sembra non aver convinto i Reds, decisi a rifiutare.

Durante la presentazione di Steven N' Zonzi, non sono mancate le domande di mercato per il direttore sportivo Monchi. La prima sull' esterno d'attacco : Abbiamo Under, El Shaarawy, Kluivert, Florenzi, Perotti e Schick : in quel ruolo siamo più che coperti.

La Fiorentina ha messo nel mirino Gabriel Bocchio. Il direttore sportivo Pantaleo Corvino ha contattato il Red Bull, per avere informazioni sull' attaccante classe 2000. Secondo Sky Sport, il giovane talento può arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Il Parma prepara il ritorno di Andrea Rispoli. Il club emiliano ha infatti trovato l' accordo per il terzino del Palermo che, nella stagione 2014/2015. Il giocatore è pronto a trasferirsi a Parma : intesa raggiunta con i rosanero sulla base di un milione di euro.

Il direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid Emilio Butragueno chiude la porta in faccia all' Inter per quanto riguarda Luka Modric. Non c' è nessun caso Modric , - ha dichiarato a Movistar + - : il giocatore è lieto di continuare a giocare con noi anche nella prossima stagione.

Non è bastata la vittoria all' esordio a placare Paul Pogba, che non ha fatto mistero di volersene andare dal Manchester United. Ma l' affare è in salita : il calciomercato inglese è chiuso, lo United è impossibilitato a trovare un rinforzo adeguato prima di gennaio e quindi dirà no a tutte le offerte.

Dopo tre anni non troppo fruttuosi in Bundesliga, l' ex Cagliari e Bologna Albin Ekdal è tornato in Italia per vestire la maglia della Sampdoria. Attraverso il suo profilo Twitter, lo svedese ha ringraziato così il club doriano : Sono molto grato e felice di aver firmato per la Sampdoria.

Miralem Pjanic sta per rinnovare. Secondo quanto riporta Premium Sport , al centrocampista bosniaco è stato proposto un contratto da 7 milioni di euro a stagione , fino al 2022. A Pjanic si erano interessate corazzate come Real, Psg e Barcellona, ma il prezzo fatto dalla Vecchia Signora aveva allontanato le pretendenti.

È finita, la corsa al nuovo portiere da parte del Napoli. L' arrivo di Ospina dovrebbe chiudere il mercato del Napoli, nonostante le speranze dei tifosi per l' ingaggio di un possibile sostituto di Inglese, ceduto al Parma. De Laurentiis ha risposto così ha chi critica il suo mercato in un' intervista a Radio Kiss Kiss : Perché si parla di rinforzi ? Sono alcuni tifosi drogati o pazzi.

La Spal sta per piazzare il colpo doppio di mercato dal Torino. Secondo quanto riferisce Sky, le trattative con i granata per i trasferimenti di Mirko Valdifiori e Kevin Bonifazi sono ormai chiuse. La trattativa sarebbe slegata da quella per Viviani, in ogni caso molto vicino alla corte di Walter Mazzarri.

Niente Sampdoria per Sebastian Driussi. Il bomber dello Zenit era vicinissimo ai doriani dopo l' accordo con il club russo sulla base di 20 milioni di euro, ma l' affare è saltato per il no del giocatore. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto riporta Sky, i ducali avrebbero messo nel mirino Cheick Tidiane Diabaté, classe 1988 di prorietà dell' Osmanlispor capace di segnare 8 reti nelle sue prime 11 partite in serie A con la maglia del Benevento. Capitolo Gervinho : secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, non c' è ancora l' accordo per la risoluzione del contratto tra l' ivoriano e l' Hebei Fortune. Il Parma aspetta e spera.

Pazzini, ancora legato da due anni di contratto col Verona, lo scorso gennaio fu ceduto in prestito agli spagnoli del Levante. Lo stesso Pazzini, fu tra i trascinatori del Verona di Pecchia e della sua promozione in A, vincendo il titolo di capocannoniere con 23 reti. Che succederà ? Se lo chiedono i tifosi gialloblù, convinti che Pazzini possa fare la differenza nel campionato cadetto.

L' Atalanta accontenta Gian Piero Gasperini. Dopo lo sfogo del tecnico nerazzurro giudicato a suo dire deludente, la Dea sta per assicurare al suo allenatore un colpo importante in attacco. Secondo la Gazzetta dello Sport è ormai fatta per l' argentino Emiliano Rigoni, esterno offensivo dello Zenit.

Simone Zaza potrebbe rubare il posto a Mario Balotelli al Marsiglia. Il club francese è a caccia di una punta, e i continui rifiuti del Nizza alle offerte per SuperMario potrebbero far virare l' OM verso l' ex juventino, in uscita dal Valencia. Su Zaza è interessato tra l'altro anche lo stesso Nizza, che vuole cautelarsi in caso di uscita di Balotelli.

Finale di mercato incandescente per il Milan, che batte due colpi in poche ore. Dal Genoa arriva l' esterno Diego Laxalt : i rossoneri hanno trovato l' intesa con il Grifone sulla base di 14 milioni di euro più 4 di bonus. In attacco, tutto fatto per Samu Castillejo, che si accasa a Milano dal Villarreal per 18 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto.

