Danno e beffa per l' Inter che, trattenuto dal Real Madrid, deve ora difendersi dalle accuse provenienti dal club campione d' Europa, che ha fatto arrivare alla Fifa una lettera nella quale ha denunciato il comportamento scorretto dei nerazzurri, rei, secondo il Real, di aver contattato Modric senza l' autorizzazione della società fuori dai tempi consentiti dal regolamento, ovvero sei mesi prima della scadenza del contratto, fissata al momento al 30 giugno 2020.

Niente colpi di scena, quindi, e lo stesso finale era stato anticipato dall' allenatore della Lazio Simone Inzaghi qualche minuto prima : Milinkovic-Savic è un giocatore molto richiesto, ma quest' anno farà parte della rosa della Lazio. Tornando al Milan, il bilancio di Leonardo è positivo. Fatto un plauso alla fine anticipata del mercato, Leonardo ha anche timidamente avanzato la candidatura del Milan per lo scudetto : I cicli finiscono, un giorno.

A spegnere le ultime voci che si erano sparse nella serata di giovedì, ha risposto con franchezza il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi nella conferenza stampa di vigilia della prima di campionato, in casa contro il Napoli : Sergej è un giocatore molto richiesto, ma quest' anno farà parte della rosa della Lazio ha detto Inzaghi, che nelle scorse settimane si era detto preoccupato per la possibile cessione in extremis del centrocampista serbo.

Protagonista Simone Zaza che, chiuso al Valencia dagli arrivi di Batshuayi, Gameiro e Cheryshev, ha deciso di cambiare aria tornando in Italia, regalando però un colpo di scena : l' ex juventino ha rifiutato la corte della Sampdoria per dire sì al Torino. Il Valencia aveva accettato la proposta del club blucerchiato, convinto dalla proposta migliore dei granata a livello d' ingaggio, dopo che la società del presidente Cairo aveva pareggiato la cifra offerta dalla Samp al Valencia.

Il presidente della Liga Javier Tebas in un' intervista ad Abc commenta il possibile calo di interesse nei confronti del campionato spagnolo dopo la partenza di Neymar in Francia nella scorsa stagione e di Cristiano Ronaldo alla Juventus quest' anno. ma anche alla Juventus con l' acquisto di Ronaldo o alle offerte dell' Inter che non ha soldi per comprare giocatori ma poi offre una montagna di denaro che non si capisce da dove arriva.

Carlo Ancelotti parla alla vigilia del suo esordio sulla panchina del Napoli, sabato sera contro la Lazio : Sono molto emozionato, torno in Italia dopo 9 anni. Non posso dare un voto al mercato del Napoli, ma il mercato è stato in linea con quello che ci eravamo prefissati.

A poche ore dalla chiusura del mercato, la Lazio ha rifiutato un' offerta del Siviglia per uno dei suoi gioielli, Luis Alberto. Gli andalusi avrebbero offerto a Claudio Lotito 25 milioni di euro più cinque di bonus per uno dei giocatori rivelazione della scorsa stagione.

Il Milan ci proverà fino all'ultimo per Sergey Milinkovic-Savic. Secondo il Sole 24 Ore, il Milan avrebbe già raggiunto un accordo con la Lazio base di un prestito oneroso da 40 milioni di euro più diritto di riscatto : la trattativa sarebbe stata condotta in prima persona dal fondo Elliott, e avrebbe risvolti di stampo imprenditoriale con il presidente laziale Claudio Lotito, finora irremovibile sulla cessione del suo gioiello.

Lorenzo Tonelli sta per lasciare Napoli. Secondo quanto riporta Sky, il difensore azzurro è pronto a trasferirsi alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo solo al raggiungimento di un certo numero di presenze.

In un' intervista a Libero, il terzino del Manchester United Matteo Darmian ha parlato del suo futuro. Voglio giocare di più e per farlo sono disposto a lasciare il Manchester United. Sogno di tornare in Italia. C' è un treno chiamato Nazionale che non posso perdere. Vediamo cosa succede.

La Roma non è ancora sazia. Il direttore sportivo Monchi potrebbe avere un ultimo colpo in serbo : il difensore centrale dell' Atletico Mineiro Iago Maidana. Il direttore sportivo dell' Atletico Mineiro, non ha escluso il trasferimento : Abbiamo parlato 3 - 4 volte con la Roma di un possibile trasferimento di Iago Maidana, vediamo cosa succederà prima della fine del mercato.

Simone Zaza sta per tornare in Italia. Secondo quanto riporta Sky, il Valencia ha accettato l' offerta dei doriani per l' ex attaccante della Juventus. I blucerchiati pagheranno 2 milioni subito, e 12 l' anno prossimo. L' operazione è a titolo definitivo, battuta la concorrenza del Torino.

Il Torino ha annunciato l' acquisto di Djidji. Ecco la nota ufficiale del club granata : Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dal Football Club Nantes, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Koffi Djidji. Djidji è nato a Bagnolet, in Francia, il 30 novembre 1992. Nei cinque anni in cui è stato protagonista in Ligue 1, Djidji ha disputato 94 partite segnando un gol.

Claudio Marchisio lascia la Juventus. A comunicare la sorprendente decisione è lo stesso club bianconero in una nota ufficiale in cui spiega che il Principino, 389 partite, 37 reti e 7 scudetti lascia il club dopo la rescissione consensuale del contratto.

In vista della chiusura del calcio mercato alle ore 20 di stasera, venerdì 17 agosto, l' Hellas Verona ha piazzato un nuovo colpo come comunica la stessa società del presidente Maurizio Setti, l' Hellas Verona FC comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione, le prestazioni sportive del centrocampista argentino Santiago Colombatto dal Cagliari in prestito, la scorsa stagione al Perugia.

Ultima giornata di mercato incandescente per il Torino, che giovedì ha piazzato il colpo Soriano. Scartate le piste estere, il Toro ha valutato l' opzione biancoceleste proprio nell' ambito dell' operazione Soriano, visto che gli agenti dei giocatori sono gli stessi. L' alternativa resta Viviani della Spal : i rapporti con gli estensi sono ottimi dopo il trasferimento a Ferrara di Valdifiori e Bonifazi, ma è difficile che l' affare si possa chiudere in giornata.

Gervinho è in Emilia per le visite mediche di rito in vista della firma del suo contratto con il Parma. Il club ducale, riporta Sky, effettuerà dei controlli dettagliati per verificare le condizioni dell' attaccante ivoriano, che in Cina si infortunò gravemente a fine 2016.

Colpo a sorpresa del Benevento dall' Inghilterra. I sanniti hanno prelevato dal Leicester Bartosz Kapustka, trequartista polacco nella scorsa stagione in prestito al Friburgo. Il giocatore classe 1996 sbarca sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, venerdì le visite mediche.

Il sogno Luka Modric si trasforma in un incubo per l' Inter. L' entourage del migliore giocatore dei Mondiali ha cercato nuovamente nella giornata di giovedì di scalfire il muro eretto dai blancos : nulla da fare, la proposta dell' Inter è troppo bassa e Florentino Perez non vuole perdere un' altra pedina così importante dopo gli addii di peso del tecnico Zinedine Zidane e della stella Cristiano Ronaldo.

Cosa è successo ieri giovedì 16 agosto 2018

Virgilio Sport - 17-08-2018 | 17:35