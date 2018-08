I blancos, contrattaccano invece sul mercato, progettando un grandioso sgarbo : secondo quanto riporta Marca, i madridisti starebbero puntando il bomber dell' Inter Mauro Icardi, indicato dal tecnico Julen Lopetegui come il rinforzo ideale per puntellare l' attacco orfano di Cristiano Ronaldo. E Icardi sarebbe nella lista di nomi papabili, insieme a Robert Lewandowski del Bayern e Neymar del Psg. Icardi è un vecchio pallino del Real : già a gennaio fu accostato insistentemente ai blancos.

Il Torino si prepara alla sfida contro la Roma. Queste le parole di Walter Mazzarri durante la conferenza stampa : La Roma era una grandissima squadra già l' anno scorso, ma in estate hanno fatto cose strabilianti soprattutto a centrocampo. Il tecnico granata ha risposto anche a domande sul mercato : Quella di ieri è stata una giornata movimentata.

La leggenda del Brasile e del calcio mondiale Pelé su Twitter ha fatto gli auguri a Cristiano Ronaldo in vista del suo debutto con la maglia della Juventus contro il Chievo. Nel '61 il presidente della Fiat ha provato a comprarmi, ma queste sono le uniche strisce per Pelé. , ha scritto O Rei, postando una sua foto con la maglietta del Santos.

Dopo il tecnico del Manchester City Pep Guardiola, anche il Marsiglia avrebbe detto no a Claudio Marchisio. Secondo quanto riporta Le10Sport, che si è svincolato dalla Juventus, è stato proposto all' OM, che però ha al momento declinato.

La Fiorentina è al lavoro per il mercato in uscita. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, ci sarebbero due giocatori che non rientrano nei piani di Stefano Pioli per la prossima stagione. Si tratta di Maxi Olivera e Cristoforo che, non hanno ricevuto alcuna offerta.

Alessio Cerci prova a rilanciarsi in Turchia. L' attaccante esterno, 31 anni, la scorsa stagione al Verona, ha firmato un contratto di un anno con l' Ankaragucu : per lui è la seconda esperienza all' estero dopo quella, negativa, con l' Atletico Madrid.

L' Inter sta lavorando per la cessione definitiva di Joao Mario. Secondo quanto riportya Sportmediaset, fuori dai piani di Luciano Spalletti.

Il presidente del Santos José Carlos Peres è intervenuto a Uol Esporte per dire la sua sul futuro dell' attaccante classe '96 Gabriel Barbosa. Se l' Inter riceverà un' altra proposta, altrimenti potrebbe andare avanti con noi, sono le parole riportate da calciomercato.com.

Claudio Marchisio e non solo. Il calciomercato in entrata è finito per i club italiani, ma la serie A potrebbe ancora guadagnare qualche volto nuovo. E la lista di quest' estate comprende alcuni nomi che potrebbero fare la gioia di molti. Ma per quest' ultimo, il discorso sembra un po' più complesso.

L' Inter incassa 12 milioni e si ritrova in tasca un tesoretto che si rivelerà sicuramente utile in un prossimo futuro. Si tratta di Jeison Murillo, difensore colombiano che assommò 61 presenze in serie A con la maglia nerazzurra tra il 2015 e il 2017. Che l' Inter potrà certamente far fruttare già nella prossima finestra di mercato a gennaio.

Pep Guardiola dice no a Claudio Marchisio. L' ormai ex bandiera della Juventus, che ha rescisso il proprio contratto con i bianconeri dopo una permanenza ventennale. Mi complimento con lui per le ottime prestazioni che ha fornito con le casacche della Juventus e della Nazionale italiana, ma non siamo interessati a ingaggiarlo - ha dichiarato il tecnico dei Citizens nella conferenza stampa di avvicinamento alla sfida con l' Huddersfield.

Simone Missiroli ha accettato l' offerta della Spal nell' ultima giornata del calciomercato 2018 e si trasferirà in terra estense dopo sei stagioni e mezza al Sassuolo, nel corso delle quali era diventato uno dei simboli dell' avventura in serie A dei neroverdi. Suo eterno compagno di squadra è stato Domenico Berardi, calabrese come lui e che ha sempre e solo giocato in un Sassuolo con Missiroli in rosa. Penso che non ci siano parole per descrivere questo momento - ha scritto Berardi.

Notizia amara per il Benevento, convinto di aver portato a termine un' importante operazione di calciomercato che invece è sfumata sul più bello. Dopo aver sostenuto e superato le visite mediche, Bartosz Kapustka ha fatto ritorno al Leicester.

Cosa è successo ieri venerdì 17 agosto 2018

Parma, scoppia il caso esuberi. Vagnati: "Mai pensato di cedere Lazzari". Di Gennaro fa già sognare Salerno. Foggia e Perugia chiudono con i botti. Ronaldo e non solo, la Serie A è tornata a spendere. Zaza: "Grazie, Toro". Spagna-Italia, scontro frontale: il caso Modric finisce in tribunale. Caso Zaza, Ferrero trova il colpevole. Colpo Gervinho, Faggiano precisa. Mercato chiuso, Torino star dell'ultimo giorno. Sampdoria, la sorpresa è Saponara. Addio Cina, Gervinho è del Parma. José Mourinho si tiene i ribelli. Scontro Mourinho-Pogba, c'è la svolta a sorpresa. Caso Modric, l'Inter va al contrattacco. Giallo Milinkovic, Lazio e Milan svelano il finale. Milinkovic, Inzaghi chiude il tormentone. Dietrofront Zaza: sì al Torino, Samp beffata. La Liga impoverita attacca Inter e Juventus. Ancelotti: "Il mercato va bene così". Lazio, rifiutata un'offerta per Luis Alberto. Il Milan sta per sferrare il colpo di fine mercato. Napoli, via Tonelli. Mourinho lo blinda, ma Darmian spera. Roma, tentativo per Maidana. Accordo Sampdoria-Valencia per Zaza. Torino, ecco Djidji. Juventus, decisione choc di Claudio Marchisio. Verona, ufficiale Santiago Colombatto. Torino, Di Gennaro o Viviani per la regia. Visite per Gervinho: il Parma vuole vederci chiaro. Benevento, colpo a sorpresa dall'Inghilterra. Caso Modric, il Real trascina l'Inter in tribunale.

Virgilio Sport - 18-08-2018 | 17:20