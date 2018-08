A Eden Hazard sono bastati trenta minuti, vissuti sul campo contro l' Arsenal, peraltro risultando decisivo anche da subentrante, per innamorarsi del calcio di Maurizio Sarri. E di conseguenza per dire no alla corte del Real Madrid. Sarri vuole sempre tenere il pallone, come piace a me. In seguito, parlando a Rmc Sport, Hazard ha ribadito la volontà di restare a Londra : Qui sono felice e ho ancora due anni di contratto, vedremo cosa succederà tra un anno o due, adesso sto bene dove sto.

Un mercato così i tifosi del Torino non lo vivevano da anni. Intervenendo a Radio Sportiva alla vigilia del debutto contro la Roma, il presidente del Toro ha fatto il punto sulla movimentata estate granata, mandando anche un monito a Mazzarri : Abbiamo chiuso in modo spettacolare un mercato che ci ha visti protagonisti fin dall'inizio.

Dopo l' amara retrocessione della scorsa stagione l' Hellas Verona si presenta al via del campionato cadetto con i favori del pronostico. In sintesi il mercato dell' Hellas come riportato sul sito istituzionale della società gialloblù : Verona - I movimenti di calciomercato ufficializzati dall' Hellas Verona FC nella sessione estiva della stagione 2018/19.

Non è così che Federico Dionisi si immaginava il ritorno in Serie A. Dionisi dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico che verrà programmato nei prossimi giorni e il rientro in campo è previsto non prima di febbraio - marzo 2019 : stagione compromessa, quindi, ma la mente va già al mercato, in vista del possibile addio al Frosinone e di un possibile ritorno al Livorno, che lo aveva messo nel mirino già in estate.

Da Milano però non si scompongono e dopo aver parato le accuse con una pronta risposta, il rinnovo dello stesso Icardi. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Wanda Nara, sarebbe già stato raggiunto.

Cosa è successo ieri sabato 18 agosto 2018

Virgilio Sport - 19-08-2018 | 12:35