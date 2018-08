Il contratto sarebbe poi stato rinnovato e qui entra in gioco la figura di Leonardo, oggi re del mercato del Milan, all' epoca ds del Psg. La strada verso il rinnovo sembra in salita e le big della A sono pronte ad approfittarne, già per gennaio o in vista dello svincolo : il Milan su tutte, proprio grazie ai buoni uffici tra Leonardo e il giocatore, la Juventus a ruota, ma attenzione anche all' Inter, che a gennaio potrebbe voler puntare sul centrocampista mai arrivato sul finire dell' estate.

Maxime Gonalons è infatti arrivato a Siviglia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club andaluso per la prossima stagione. Affare importante, quindi, quello chiuso dal dirigente della Roma con la propria ex squadra : Gonalons, 29 anni, era stato seguito anche dal Torino e lascia l' Italia dopo una sola stagione, poco felice sul piano del rendimento, ma resta legato contrattualmente alla Roma, che punta a non dispedere un capitale costato 5 milioni un anno fa.

Manuel Ciofani ha chiuso senza rimpianti la lunga parentesi di Frosinone, due dei quali di Serie B, per abbracciare Pescara e giocare nella squadra in cui è cresciuto, debuttando in B nel 2007. A Frosinone c' era aria di cambiamento dopo la splendida cavalcata dello scorso anno, così ho iniziato a guardarmi intorno, e quando è arrivata questa opportunità ho detto subito sì al mio procuratore.

Cosa è successo ieri domenica 19 agosto 2018

Virgilio Sport - 20-08-2018 | 10:35