Jordan Lukaku non si trasferirà al Newcastle. Il difensore belga non ha superato le visite mediche e quindi l'affare fra la Lazio e il club inglese è saltato. La società, aveva chiuso la trattativa con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Antonio Candreva non sta trovando molto spazio nelle rotazioni in attacco di Luciano Spalletti. Negli ultimi giorni il Torino sta pensando seriamente di portare il classe 1986 sotto la Mole e l'occasione per approfondire i discorsi con l'Inter potrebbe proprio essere la prossima sfida fra di campionato che vedrà le due squadre affrontarsi allo stadio Grande Torino.

Il Milan è una delle società italiane più attive in questo mercato di gennaio e non solo per quanto riguarda la prima squadra. Leonardo, attraverso una rete di osservatori rivoluzionata e guidata da Moncada, ha già acquisito Abanda e Djalò, che per il momento saranno aggregati alla Primavera, ma sui quali a Casa Milan si guarda con ottimismo per il futuro.

Sebastian Giovinco è vicino a lasciare Toronto e la MLS e affrontare una nuova avventura. L'ex calciatore di Juventus e Parma, sarebbe vicino ad accettare la corte dell'Al-Hilal, club dell'Arabia Saudita che ha come guida tecnica il portoghese Jorge Jesus e che nelle scorse settimane aveva tentato con un ricca offerta il Papu Gomez e l'Atalanta.

La Juventus ha trovato l'accordo con la Lazio per l'ingaggio del difensore uruguaiano, fuori dal progetto di Simone Inzaghi : il club bianconero verserà nelle casse di Claudio Lotito 700mila euro, a breve la firma del giocatore, per la terza volta alla Vecchia Signora dopo l'anno in prestito nel 2009 - 2010 e il quadriennio 2012 - 2016. Molti già rimpiangono Benatia e accusano Allegri di aver gestito male il marocchino.

Marko Pjaca ha rifiutato il Genoa. Secondo quanto riporta calciomercato.com, la punta croata ha fatto sapere di non essere interessata a un trasferimento da Firenze a Genova per la seconda parte della stagione in corso.

Il Monza, ha ceduto in prestito due centrocampisti : Simone Iocolano e Gianluca Barba. Il primo, classe 1989 con trascorsi nel Bari in serie B, che ha rappresentato il primo acquisto dell'era Berlusconi, concluderà la stagione alla Virtus Entella, che ha anche il diritto di opzione. Il secondo si sposterà di pochi chilometri : indosserà la casacca della Giana Erminio dove ritroverà il brasiliano Jefferson, anch'egli recentemente scaricato dai brianzoli.

Gennaro Gattuso in conferenza stampa alla vigilia della partita di sabato sera contro il Napoli si è soffermato un'ultima volta su Gonzalo Higuain, che in settimana ha lasciato il Milan dopo sei mesi tormentati. Archiviato l'argentino, Gattuso accoglie Piatek : Sembra Robocop, dice quattro parole, non si perde in chiacchiere. Sui possibili cori contro Koulibaly : Il pubblico del Milan ha sempre applaudito i grandi campioni e Koulibaly è uno dei migliori difensori al mondo.

Abdou Diakhate è un giocatore del Parma. La trattativa lampo tenuta in mattinata tra i ducali e la Fiorentina ha avuto esito positivo : il giocatore arriva a titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita a favore dei viola.

Ennesimo colpo di scena legato ad Allan, il centrocampista del Napoli per il quale il Paris Saint Germain si è fatto avanti senza però riuscire a trovare la quadra, almeno fino a oggi : Carlo Ancelotti ha deciso di non convocare il brasiliano per l'importante sfida del Meazza con il Milan di Gennaro Gattuso e del nuovo attaccante polacco Piatek. A Milano non andrà neanche Rog. “Probabilmente partirà in prestito” ha concluso Ancelotti.

La Lazio cerca di chiudere nei prossimi giorni per il laterale del Milan Diego Laxalt. Laxalt, è partito solo 5 volte titolare sulle 19 partite giocate : potrebbe sbarcare nella Capitale con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il mercato di gennaio del Milan non si esaurisce con gli arrivi di Krzysztof Piatek dal Genoa e di Lucas Paquetà dal Flamengo. Il catalano vestì i colori del Milan da gennaio a giugno del 2017, disputando 17 presenze e segnando 4 reti : fece così bene che il Barcellona lo riscattò dall'Everton, allora proprietario del suo cartellino. Elliott ha investito ancora per il Milan, è un altro investimento a lungo termine che rispetta il FFP. Piatek è il giocatore perfetto, giovane e talentuoso.

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha raccontato alcuni retroscena di mercato, in particolare su Pjaca : In estate potevo prendere lui o De Paul. Se arriverà anche Diawara ? Sapete quanto lo stimi. Quando sono tornato alla Fiorentina era stato ceduto al Betis. Nella Fiorentina giocava e non giocava, è la dimostrazione di come si può maturare in maniera inaspettata.

La Juventus sta valutando in questi giorni il possibile sostituto di Medhi Benatia, che nelle prossime ore ufficializzerà il suo accordo con i qatarioti dell'Al-Duhail. Tra i possibili eredi del centrale marocchino figura anche il nome del difensore del Parma Bruno Alves. Grande amico di Cristiano Ronaldo, e sarebbe un sostituto dall'affidabilità garantita per i prossimi sei mesi.

Benatia, stanco di restare in panchina a guardare giocare gli altri. Tra i possibili sostituti di Benatia, portoghese in forza al Parma e grande amico di Cristiano Ronaldo : previsto nei prossimi giorni un incontro con il dirigente crociato Faggiano. Paratici sarebbe al lavoro per individuare il giocatore giusto che possa dare una mano e non far rimpiangere Benatia, seppur utilizzato con il contagocce, è stato comunque importante per le fortune della Juventus.

Parole di Simeone che, si era esposto, pubblicamente, in favore di una conferma di Godin. Eppure, salvo sorprese, Godin bob sarà più uno dei guerrieri del Cholo ma indosserà la casacca dell'Inter. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, in gran segreto, già effettuato le visite mediche per legarsi all'Inter. Godin lascerà Simeone per mettersi in gioco nel calcio italiano. L'Inter ha preferito guardare solo al proprio interesse.

In attesa di novità sul fronte Godin, l'Inter pensa anche alle cessioni. A fine stagione, salvo sorprese, lascerà l'Inter. Il difensore, tuttavia, lo stima molto, va a scadenza di contratto. Attenzione al Parma che sarebbe in pole position. Difficile che Ranocchia parta a gennaio, così come Miranda.

Cosa è successo ieri giovedì 24 gennaio 2019

