Calciomercato: tutte le notizie e trattive LIVE - Virgilio Sport

Il club rossoblù aveva fatto tutto con il club e il giocatore, bruciando anche la concorrenza di Fiorentina e Spal, ma sulla via verso l'Italia il difensore classe '95 ha avuto una vera e propria folgorazione, decidendo di tornarsene a casa : Sono andato lì per vedere quali erano le mie sensazioni - ha detto Ehizibue a De Stentor, Tutto era ben organizzato, ma alla fine il mio cuore mi ha detto che questo non era il momento giusto per lasciare il PEC ed andare al Genoa.

Secondo gol in campionato per Alessandro Matri, che contro il Cagliari ha siglato da ex nei minuti finali, a gara già decisa, la rete del 3 - 0 per il Sassuolo, la numero 92 della propria carriera in Serie A. Matri, che a fine primo tempo ha anche dovuto dividere Babacar e Berardi che si stavano contendendo la trasformazione del rigore, non è parso il ritratto della felicità ai microfoni di Sky Sport a fine partita : I matrimoni si fanno in due e la società non si è ancora fatta sentire.

Il calendario non dà tregua alla Lazio, che dopo la sconfitta di Napoli, pesante in termini di classifica, affronta la lanciatissima Juventus. A proposito di Juventus, i due club hanno chiuso in queste ore l'operazione - Caceres, che torna in bianconero in prestito dalla Lazio. Prima di Ronaldo all'Olimpico con la Juventus, Inzaghi prepara la gabbia : Potremmo cambiare modulo o restare così, valuterò.

Massimiliano Allegri parla del mercato della Juventus nella conferenza stampa della vigilia della partita di campionato contro la Lazio all'Olimpico. Un discorso simile Allegri lo fa anche per Kean, rimasto in bianconero nonostante il poco spazio a disposizione : I giocatori giovani, come Kean, devono rimanere alla Juventus. Del calcio devono imparare tutto e la fortuna che hanno è essere alla Juventus che li segue in tutto e per tutto.

La Juventus non ha perso le speranze per Paul Pogba. Alcuni giorni fa a Telefoot l'ex compagno di squadra Paulo Dybala aveva mandato un messaggio a Pogba : Tutti vorrebbero avere un giocatore delle qualità di Pogba in squadra, ma qualunque sarà la sua decisione gli augurerò sempre il meglio. Secondo il fratello di Pogba, il futuro del giocatore è invece lontano da Torino : Ci piace il tiki-taka.

E se tra tanti litiganti a godere fosse l'Inter ? I nerazzurri sotto traccia si sono inseriti nella corsa a Isco, il talento del Real Madrid che non si trova più a suo agio nei blancos. L'ultima arrivata è proprio l'Inter che da quando è arrivato Marotta può permettersi di sognare in grande.

Salta tutto tra il Parma e Omar El Kaddouri. La trattativa, è saltata per il no a sorpresa del Paok Salonicco dopo che l'accordo era già stato trovato. Faggiano, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe pronto un'alternativa : Emanuele Giaccherini del Chievo.

Si sblocca finalmente la situazione di Valentin Eysseric, sempre più vicino al ritorno in Francia. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, l'ex trequartista del Nizza ormai fuori dai piani della Fiorentina sta per accasarsi al Nantes. La chiusura potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Si profila all'orizzonte un derby di mercato tra Inter e Milan : le due milanesi hanno entrambe nel mirino l'attaccante esterno Yannick Ferreira Carrasco, ex Atletico Madrid attualmente in Cina al Dalian Yifang. L'Inter si è così cautelata chiedendo informazioni all'entourage di Carrasco : in caso di cessione di uno dei due sopracitati, così come l'avvio di un nuovo derby di mercato sotto la Madonnina.

Cosa è successo ieri venerdì 25 gennaio 2019

Lukaku-Newcastle, salta tutto. Torino, ritorno di fiamma per Candreva. Altro baby-acquisto per il Milan. Giovinco vicino all'Arabia Saudita. Juventus, è fatta per il rinforzo in difesa: tifosi scettici. Pjaca rifiuta il Genoa. Monza, già via il primo acquisto di Berlusconi. Milan, Gattuso: "Higuain se ne è andato per tre motivi". Il Parma ha preso Diakhate. Allan, ennesimo colpo di scena. Lazio, improvvisa accelerata per Laxalt. Milan, terzo colpo in arrivo: possibile un grande ritorno. Fiorentina, Corvino svela i retroscena del mercato. Juventus, Cristiano Ronaldo chiama Bruno Alves. Juventus, il difensore lo porta Cristiano Ronaldo. L'Inter fa infuriare Simeone. Inter, tanti club su Ranocchia.

Virgilio Sport - 26-01-2019 | 17:45