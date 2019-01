Sotto per 2 - 0 dopo un'ora di gioco, la Spal è riuscita a ribaltare il risultato nella gara contro il Parma grazie alle reti di Valoti, Petagna e Fares. Una vittoria emozionante commentata così da Francesco Colombarini : La vittoria arrivata in questo modo è un'emozione che solo il calcio ti può dare.

Il Cagliari, sta attraversando un periodo molto difficile e, come dimostrano i quattro gol subiti dal Sassuolo, la difesa non è certo impermeabile. Nelle scorse settimane Giulini ha fatto un sondaggio per Peluso ma il Sassuolo ha fatto muro, reputando incedibile il proprio numero 13. Il marocchino conosce bene il calcio italiano avendo vstito le maglie di Varese, Palermo e Benevento.

Fabio Quagliarella, capocannoniere della serie A a 36 anni, non si sposta dalla Sampdoria. Quagliarella, già a segno 16 volte in questo campionato.

Rinfrancata dal successo di Parma, con i ducali in vantaggio per 2 - 0, la Spal si rituffa sul mercato. Ci sarebbe un certo interesse per Lyanco, difensore classe 1997 che al Torino non trova spazio. Compresa quella di un ritorno in Sudamerica per giocare con continuità e quindi, più avanti.

L'Inter è pronta a un nuovo colpo di spugna a giugno : secondo quanto riporta il Corriere della Sera, mentre Luciano Spalletti potrebbe andarsene qualunque sia l'esito finale della stagione nerazzurra. Sulla questione Spalletti è stato molto duro. Il cambio di modulo non ha portato i frutti sperati, e non funziona per ora l'accoppiata tutta argentina Icardi-Martinez : Quando ci sono entrambi abbiamo due giocatori sopra la linea del pallone e nelle ripartenze soffriamo, sottolinea Spalletti.

Leroy Abanda Mfomo è un nuovo giocatore del Milan. Il terzino sinistro francese, Geoffrey Moncada, era arrivato a Milano da giorni e aspettava solo l'ufficialità. Prodotto del vivaio del Monaco, era anche nel mirino della Juventus, che lo aveva opzionato negli scorsi mesi.

A pochi giorni dalla chiusura del mercato la Fiorentina accelera le trattative per la cessione di diversi giocatori. In partenza c'è sicuramente Valentin Eysseric, seguito da Nantes, Monaco e in serie A dal Genoa : il prestito fino a giugno sembra l'opzione più probabile, secondo La Nazione.

Matteo Salvini attacca duramente Gonzalo Higuain in un'intervista a RTL. Il vicepremier e ministro dell'Interno, grande tifoso del Milan, ha criticato l'attaccante argentino che ha chiesto e ottenuto la cessione al Chelsea dopo appena sei mesi in rossonero. Poi Salvini ha accolto il polacco Piatek : Mi piace molto e poi è un comunitario. In passato Salvini aveva criticato Gennaro Gattuso, per poi tornare sui suoi passi ed elogiarlo.

Ma la Juventus, perso Benatia finito in Qatar dopo i disaccordi con lo stesso Allegri, in caso di un lungo stop di Bonucci tornerà in fretta e furia sul mercato in questi ultimi giorni della sessione invernale : Chiellini è in grande forma ma sovra utilizzato, e Rugani e Caceres non danno ancora le garanzie necessarie, soprattutto per poter puntare alla conquista della Champions. Sul match Allegri ammette le difficoltà dei suoi : Abbiamo perso campo dopo l'1 - 0, rischiando con Immobile.

Dopo l'affare Piatek, il Milan è al lavoro per l'ultimo colpo di mercato di gennaio. Carrasco, attualmente in Cina, ha un ingaggio monster, pari a circa 10 milioni di euro, netti, a stagione. Il Milan deciderà nelle prossime ore su chi puntare. Intanto Montolivo starebbe valutando delle offerte proprio dalla Cina.

Il futuro di Rabiot è ancora avvolto nel mistero. In scadenza di contratto con il PSG e, di fatto, fuori dal progetto del club parigino, il 23enne francese sembrava, inizialmente, destinato ad indossare la casacca del Barcellona. Poi, appare il Tottenham con una proposta da 23 milioni di euro che pareva aver convinto Rabiot. Invece, come riporta il The Sun, ecco che il francese si sarebbe proposto al Liverpool di Klopp.

Inter e Napoli si stanno sfidando, per il secondo posto, alle spalle dell'inarrivabile Juventus. Entrambe, sarebbero sulle tracce di De Paul, gioiello in forza all'Udinese. In caso di partenza di Perisic, l'Inter avrebbe individuato in De Paul l'uomo giusto per prendere il suo posto nell'undici titolare di Spalletti. Una trattativa che potrebbe complicarsi per l'inserimento proprio del Napoli. De Paul gioca con la casacca dei friulani dal 2016.

Cosa è successo ieri domenica 27 gennaio 2019

