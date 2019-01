Kostas Mitroglou potrebbe proseguire la stagione in Turchia. Per l'attaccante greco dell'Olympiqe Marsiglia è forte l'interessamento da parte del Galatasaray, capoverdiano trasferitosi all'Al-Ittihad, in Arabia Saudita.

La Juventus in un comunicato ha reso noto di aver trovato l'intesa con la Sampdoria per la cessione di Emil Audero : il prestito diventa con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro. Il corrispettivo della cessione è fissato a € 20 milioni, pagabili nei successivi quattro esercizi.

Il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri apre alla cessione di Eden Hazard, accostato al Real Madrid. Eden ha 28 anni. Se vuole andare via, penso che debba farlo. Spero che succeda il contrario, e che voglia restare qui con noi e migliorarsi. Ho il compito di farlo crescere.

Il Real Madrid scarica Marcelo e Isco, due colonne dei blancos dominatori in Europa negli ultimi anni. Secondo media molto vicini al club madrileno, entrambi con il mal di pancia per la loro gestione da parte di Solari. Un chiaro indizio. Sul giocatore c'è anche il Manchester City.

La Roma ha trovato l'accordo il difensore del Besiktas Domagoj Vida, individuato per rinforzare il pacchetto arretrato dei giallorossi. Monchi a 48 ore dalla fine del mercato deve però trovare ora l'accordo con il club turco, che accetterebbe il prestito oneroso ma vuole l'obbligo di riscatto.

Medhi Benatia ha preteso e ottenuto la cessione dalla Juventus subito a gennaio, per volare in Qatar. Il difensore marocchino su Instagram si è rivolto ai tifosi bianconeri, spiegando la sua scelta che ha creato non pochi malumori e ha costretto la Juve a prendere un sostituto.

L'Inter cambia pelle in estate. La crisi in cui sono piombati i nerazzurri spinge la dirigenza a un nuovo cambio radicale : il gruppo attuale non basta per tornare al successo. D'Ambrosio ha il contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe lasciare in caso di offerte, Dalbert non ha convinto e i prossimi mesi saranno decisivi per dimostrare di essere un giocatore da Inter.

C'è grandissimo fermento sull'asse Parma - Salerno. La società campana, non molla la presa su Fabio Ceravolo, il cui cartellino è valutato 1.5 milioni di euro dai ducali e che potrebbe partire con la formula del prestito con diritto di riscatto. Non è da escludere anche l'approdo a Salerno di un altro elemento dalle spiccate doti offensive : Yves Baraye.

Siamo arrivati al rush finale: la sessione invernale di calcio mercato, che è cominciata il 3 gennaio, finirà giovedì 31 alle 20.

È un incrocio in Emilia, quello che coinvolge Facundo Ferreyra e Alessandro Matri. L'attaccante argentino, in uscita dal Benfica, preferisce il Sassuolo alla soluzione già trovata dalla dirigenza degli Encarnados, che si sono accordati con i belgi dell'Anderlecht. Qualora si arrivasse a trovare la quadra con i neroverdi, si libererebbe l'ex bomber di Milan e Juventus, da tempo nel mirino del Parma.

Dopo il Milan anche la Lazio è entrata in corsa per Edon Zhegrova, attaccante esterno o trequartista del Genk. In patria, si porta sulle spalle un'investitura assai importante : viene infatti considerato il Messi del Kosovo, con la speranza che possa ripercorrere, almeno in parte, la straordinaria carriera della Pulce, che con il Barcellona ha fatto incetta di premi individuali e, ben più importante, a livello di squadra.

Gli attaccanti polacchi vanno di moda in Italia, anche martedì sera Piatek ha dimostrato di essere un super- bomber - ma c'è chi preferisce la Bundesliga. Per il classe 1997 ex Lech Poznan, si va verso la cessione a titolo definitivo.

Cosa è successo ieri martedì 29 gennaio 2019

