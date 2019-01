Il 2019 è iniziato con il botto per la Fiorentina. Dopo Hamed Junior Traorè dall'Empoli e dopo il poacco Szymon Zurkowski, prelevato dal Górnik Zabrze, entrambi soffiati a una folta concorrenza, ecco il terzo affare. Ancora dall'Empoli è stato perfezionato l'acquisto del difensore danese classe '97 Jacob Rasmussen, ma che come Traoré resterà in prestito all'Empoli fino al termine della stagione.

L'Inter in caso di cessione in extremis di Ivan Perisic, il Milan perché un giocatore di quelle caratteristiche era stato inseguito per tutta l'estate, senza però riuscire a concludere nessuna operazione. Carrasco è disposto a ridursi lo stipendio, come anticipato seccamente a Sky Sport da Federico Pastorello, mediatore dei contatti tra il Milan e il Dalian : I rossoneri ci hanno provato, ma il Dalian Yifang non lascia andare Carrasco.

La brutta eliminazione in Coppa Italia può essere però considerata peggiore degli altri tracolli, non paragonabile agli squadroni europei, sia perché si incastona in una prima parte di stagione con tanti, troppi alti e bassi. Di Francesco ha subito spazzato via l'ipotesi delle dimissioni, mentre il ds Monchi ha parlato di giorno più brutto della propria carriera da dirigente.

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, la Coppa Italia è un obiettivo fondamentale per l'Inter. La Coppa Italia potrebbe essere l'occasione giusta. Conte, presente allo stadio di Bergamo per Atalanta - Juventus, resta un sogno di tanti top club, anche dell'Inter. Il nome di Conte è stato accostato all'Inter già in diverse occasioni. La sua leadership, potrebbe farne l'uomo giusto per riportare l'Inter ai massimi livelli, sempre che Spalletti fallisca tutti gli obiettivi stagionali.

Nonostante la pesantissima sconfitta con la Fiorentina , il tecnico Di Francesco non si è dimesso e , al momento , la società giallorossa non sembra intenzionata a cambiare allenatore. L'impressione è che sarà decisiva la prossima sfida di campionato con la Roma che se la vedrà con il Milan del super bomber Piatek. Il futuro di Di Francesco è nuovamente in bilico ma il ds Monchi continua a restare al fianco del tecnico.

Il primo sarebbe quello di Bruno Alves, attualmente in forza al Parma. L'alternativa a Bruno Alves sarebbe Vida, giocatore in forza al Besiktas e accostato, recentemente, alla Roma. Nelle ultime ore, si è fatto anche il nome di Savic, sotto contratto con l'Atletico Madrid.

L'ex tecnico di Juventus e Chelsea ha parlato del suo futuro : Sono davvero sereno, in attesa della prossima destinazione. Offerta dei nerazzurri ? No, non ho ricevuto nessuna offerta dall'Italia, le sue parole a Sky Sport. L'ex Ct della Nazionale non ha voluto parlare del momento di grande difficoltà che sta vivendo il Chelsea di Sarri, sua ex squadra : Non mi va di parlare dei Blues.

Cosa è successo ieri mercoledì 30 gennaio 2019

