Calciopoli e scandalo escort, irrompe Corona e fa tutti i nomi: accuse a ruota libera, anche per Sinner

Grande attesa per la prima puntata della nuova edizione di "Falsissimo": le rivelazioni sui festini, il "sistema" degli agenti e le clamorose critiche al numero 1 del tennis.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ci mancava solo Fabrizio Corona. Tra scandali, inchieste, festini e veleni che da alcune settimane hanno ripreso a far capolino attorno al mondo del calcio, poteva mai restare in disparte l’ex re dei paparazzi dall’aura fumantina e dalla credibilità ai minimi termini? Assolutamente no. Enorme l’attesa per la prima puntata della nuova edizione di “Falsissimo”, dedicata al peggio del mondo del calcio e più in generale dello sport. Tra annunci strombazzati sulla nuova Calciopoli, sulla “mafia” dei procuratori e sullo scandalo escort, ecco saltare fuori tanti nomi e altrettanta fuffa. Alla fine si è parlato soprattutto di escort, più che di calcio.

Le rivelazioni dell’autista di un ex calciatore del Milan

Un castello di veleni basato soprattutto sulle rivelazioni di un presunto “autista” di un ex calciatore del Milan. Ecco quanto dichiarato da Corona: “Alcuni calciatori avevano una ragazza di riferimento che chiamava prostitute e ragazze immagine per divertirsi. Molte volte le tariffe arrivavano fino a 2500 euro, partendo da 1500 a ragazza. Questo reato si chiama induzione alla prostituzione. Il calciatore in questione organizzava festini col suo van privato, era il capo. Con lui c’erano calciatori del Milan e dell’Inter, ma anche due big della Nazionale e un noto dirigente sportivo che facevano uso di palloncini”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I palloncini, le escort e le esultanze con l’inno della Champions

Ovviamente Corona ha fatto tutti i nomi, assumendosene tutta la responsabilità. “I palloncini danno una sensazione di sballo, l’autista raccontava di parlare con l’ex Milan dicendogli di calmarsi, che l’indomani avrebbe dovuto giocare. A volte capitava che i calciatori facessero uso di palloncini anche prima delle partite e lui esultava facendo proprio il gesto del palloncino. Durante le serate molti calciatori mettevano l’inno della Champions per festeggiare: si sentivano campioni non in campo, ma con le prostitute in locali di basso livello. L’autista si è sorpreso che tutto sia venuto fuori solo adesso”.

Falsissimo, Corona accusa i procuratori e critica Sinner: “Un robot”

Nel corso della trasmissione si è parlato anche di “prove e documenti FIGC” su un sistema di trattative che negli ultimi anni sarebbe stato governato dai procuratori. Nel mirino anche presunti pagamenti illeciti ai direttori sportivi, all’insaputa dei presidenti e a danno dei giovani talenti, quelli veri. “Oggi il giocatore che va avanti in Italia è quello che paga la mazzetta ai direttori“, le parole di Enzo Raiola. “In Italia il 70-80% dei ds mangiano tutti. Noi procuratori per accaparrarci un giocatore interessante paghiamo la famiglia sotto forma di società d’immagine”. Durante il programma accuse addirittura pure a Jannik Sinner da parte di Corona: “Non ti trasmette nulla. È talmente robotico, senza sentimenti che ti fa passare la voglia di guardarlo”.