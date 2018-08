Caldara: "Al Milan i difensori più forti"

Prime parole da difensore milanista per Mattia Caldara: "Sono stati giorni movimentati per me. Quando sono arrivato ieri a Milano ho visto subito grande entusiasmo e questo mi fa grande piacere. Non vedo l'ora di iniziare".

"L'eredità è molto pesante, sarà molto difficile ma io e Alessio Romagnoli ci proveremo a fare del nostro meglio – aggiunge il difensore ex Atalanta, proveniente dalla Juventus -. Quando sono arrivato qua ho pensato alla storia del Milan, un club che ha vinto tutto e in cui sono passati i difensori più forti come Nesta, Thiago Silva e Maldini. La scelta è stata molto facile. Ringrazio Leonardo e società, non vedo l'ora di dimostrare il mio valore qui".

"La Juve è stata la prima a credere in me, un anno e mezzo fa mi ha comprato, vuol dire che credeva in me e li ringrazierò sempre. Per me inizia un ciclo nuovo, un'avventura nuova e penso solo a fare il bene per il Milan. L'Atalanta? Questi due anni con Gasperini sono serviti tantissimo per la mia crescita fisica e mentale, mi ha dato la possibilità di giocare, oltre alla Serie A, anche l'Europa League, dove incontri giocatori internazionali che intendono il calcio in modo diverso. Ti abitui, l'esperienza è servita molto, giocare ogni tre giorni è diverso che giocare ogni 7, ti aiuta per la concentrazione. Ringrazio l'Atalanta che mi ha fatto crescere".

SPORTAL.IT | 03-08-2018 14:40