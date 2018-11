Caldara esprime il suo desiderio per il rientro

Mattia Caldara ha avuto la possibilità di aggiornare i tifosi del Milan sul suo infortunio a margine dalla Festa dello Sport di Roma.

“Martedì tolgo il tutore e questo per me è già una conquista, poi ci vorrà qualche mese per rientrare in forma. Non voglio dare tempi precisi – ha continuato il difensore arrivato in estate – è un infortunio complicato e voglio evitare brutte ricadute”.

Sul vedere la squadra da fuori: “Soffro veder giocare i miei compagni. Contro la Lazio abbiamo fatto una grande partita di sacrificio. Ho visto il gruppo molto unito, conta questo. Nonostante i tanti infortuni i ragazzi stanno dando il massimo, faccio i complimenti a tutti”.

Sul ritorno in campo: “Non mi piace dare date, ma credo per febbraio”.

Chiusura sulla Nazionale: “A livello di gioco vedo una svolta. Mi auguro di riuscire insieme agli altri di riportare la Nazionale dove merita”.

SPORTAL.IT | 27-11-2018 00:00