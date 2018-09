Caldara: "Mi serve tempo, Gattuso esigente"

Mattia Caldara a Sportmediaset racconta i suoi primi giorni al Milan: "Devo abituarmi a giocare in una difesa a quattro, con dei concetti che il Mister vuole completamente diversi da quelli che facevo a Bergamo, non è facile. È un mese che sono a Milanello e ho capito quello che vuole il mister. In ogni allenamento cerco di mettere qualcosa in più di quello che mi chiede e spero di essere pronto il prima possibile. Sono qui per diventare titolare".

Il rapporto con mister Gattuso: "E' sempre molto diretto con me. Mi parla spesso, mi dice cosa vuole che faccia. Il rapporto è molto positivo, il dialogo aiuta molto il calciatore. Mi sto impegnando molto, è molto esigente, dovrò migliorarmi ogni giorno".

SPORTAL.IT | 14-09-2018 12:15