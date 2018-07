Caldara: "Pronto per la Juve e per CR7"

Mattia Caldara si presenta da nuovo giocatore della Juventus: "Mi sento molto bene, sicuramente tutti vorrebbero giocare nella Juventus. Per Cristiano Ronaldo c'è molto entusiasmo perché è da tempo che manca un campione di questo calibro. La società ha fatto un'impresa, ha portato il miglior giocatore del mondo e sono onorato di poter giocare con lui".

"Io e la mia famiglia abbiamo deciso che non ero pronto per un grande passo ed era meglio aspettare un anno e mezzo per questo cambiamento. Oltre alla squadra è diversa la mentalità, bisogna avere una certa esperienza e un'attitudine al lavoro, quindi penso sia stata la cosa migliore".

"Qui c'è molta concorrenza perché ci sono giocatori forti nel mio ruolo e questo è uno stimolo. All'inizio non sarà facile ma cercherò di imparare dai miei compagni, provando a migliorare tutti i giorni".

I compagni: "Di Chiellini prenderei l'attenzione e il movimento sull'uomo, è unico al mondo in questo. Barzagli ha una lettura sulle situazioni di gioco incredibile".

SPORTAL.IT | 13-07-2018 15:20