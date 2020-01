Caldara si allontana dal Milan

Mattia Caldara è sempre più lontano dal Milan. Il procuratore del difensore, che non è riuscito mai ad emergere in maglia rossonera, è stato ricevuto nella sede del club per discutere del futuro del calciatore.

Il Milan sta puntando sull’acquisto di un difensore centrale, visto anche l'infortunio di Duarte, e secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' può essere ceduto in prestito con l'obiettivo di ritrovarlo in piena forma per la prossima stagione.

L’Atalanta, club per cui Caldara ha giocato per tre stagioni, è pronta a riaccogliere il difensore, che con la maglia degli orobici era riuscito anche a conquistare la Nazionale.

SPORTAL.IT | 09-01-2020 15:31