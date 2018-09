Caldara tiene in ansia il Milan

Il Milan è preoccupato per le condizioni di Mattia Caldara.

Il difensore ex Atalanta continua ad allenarsi a parte per un problema muscolare alla schiena, infortunio che già nella passata stagione lo aveva costretto a rimanere fuori dal campo per alcune settimane.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Caldara salterà sicuramente la gara contro l’Empoli ma rischia anche di non esserci per la partita successiva contro il Sassuolo. Gattuso potrebbe riaverlo a disposizione per l’Europa League con l’Olympiakos.

SPORTAL.IT | 26-09-2018 13:50