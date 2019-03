Caldirola: "Ritiro provvidenziale"

Luca Caldirola ha analizzato così il ko con il Livorno. "E' una partita da dimenticare perché non siamo proprio scesi in campo. Il Livorno ha fatto la sua partita, sapevamo che non sarebbe stata facile: purtroppo ci sta un rallentamento nel corso di una stagione così lunga. Arrivavamo sempre secondi sulle palle, non c'è nulla da salvare", le parole del giocatore del Benevento a Ottochannel 696.

"Siamo comunque una squadra che ha sempre dimostrato di saperne venire fuori e questo ci dà fiducia per le prossime partite. Vogliamo arrivare in alto, adesso siamo molto arrabbiati e sono certo che domenica scenderemo in campo con un piglio decisamente diverso. Guardare la classifica adesso non serve, dobbiamo solo pensare a vincere. Il ritiro? Arriva nel momento giusto. Insieme stiamo bene e sono certo che ci darà la giusta forza per andare a prenderci i tre punti a Cremona".

SPORTAL.IT | 05-03-2019 11:45