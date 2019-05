Caleb Ewan preferisce la pressione

Caleb Ewan è pronto per il suo Giro d'Italia: spera di vivere la Corsa Rosa da protagonista e non lo nasconde.

"Penso che ci saranno cinque o sei opportunità per le volate, non molte ma abbastanza – racconta l'australiano -. La mia integrazione alla Lotto Soudal è stata buona finora. Mi è mancato solo l'ultimo elemento del treno, Jasper De Buyst, che è caduto alla prima tappa della Parigi-Nizza e non era ancora in grado di aiutarmi in Turchia. Ci vuole tempo prima che un velocista ed il suo ultimo uomo lavorino al meglio, e cominciare al Giro non è certo l'ideale ma va bene così. Provo un po' più di pressione rispetto al passato essendo al mio primo grande giro con la Lotto Soudal, ma preferisco sentire la pressione e una squadra che mi consideri il capitano piuttosto che il contrario".

SPORTAL.IT | 09-05-2019 17:07