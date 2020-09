Calendari: gli intoppi per Milan, Inter e Napoli

All’uscita del calendario della serie A, il commento più gettonato da allenatori e dirigenti è il celeberrimo “tanto dovremo affrontarle tutte”. Luogo comune che contiene una ovvia verità, ma in realtà l’ordine con cui si affrontano gli avversari può risultare importante se non decisivo nell’arco della stagione, soprattutto per le squadre impegnate nelle coppe europee.

Partire bene in campionato, inoltre, può dare una spinta importante a tutto il resto della stagione. Dando uno sguardo al calendario della serie A 2020/21, salta all’occhio “l’autunno caldo” che attende in particolare Inter, Milan e Napoli.

L’autunno caldo dell’Inter di Conte

La squadra di Antonio Conte non può vantare di certo una partenza facile. Dopo l’esordio alla portata in casa del Benevento, i nerazzurri sono attesi dalla gara interna con la Fiorentina e soprattutto da una doppietta ottobrina davvero insidiosa: match in trasferta con la Lazio alla 3a giornata e derby a San Siro alla 4a, seguito poi dalla gara d’esordio nella fase a gironi della Champions League (20 o 21 ottobre). E anche la gara a Bergamo con l’Atalanta della 7a giornata sarà seguito da una gara di Champions (3a giornata, 3 o 4 novembre).

Milan, tour de force al via col derby

Il derby rappresenta l’inizio di un tour de force per il Milan, che dopo la sfida con l’Inter dovrà esordire nel girone di Europa League – nel caso in cui superasse i turni preliminari ovviamente -, affrontare la Roma al Meazza (5a giornata) e poi giocare nuovamente in Europa League (2a giornata il 29 ottobre).

Napoli nei guai a dicembre

Anche il Napoli vivrà un ottobre complesso, che si aprirà con la super-sfida della 3a giornata in casa della Juventus, seguita dalla gara del San Paolo contro l’Atalanta e del debutto in Europa League. E se la squadra di Gattuso dovesse riuscire a superare la fase a gironi nella competizione europea, a dicembre si ritroverebbe a disputare un altro ciclo di partite durissime: il 14 dicembre è in programma l’andata dei 16esimi di finale di Europa League, seguiti in serie A dalla doppia trasferta contro Inter (16 dicembre a Milano, 12a giornata) e Lazio (20 dicembre).

SPORTEVAI | 02-09-2020 13:29